"Нам всем необходимо сделать все, чтобы Путин оставался нашим президентом как можно дольше", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. А куда уже больше-то? Уже и Конституцию под вечного поменяли, и два новых президентских срока ему светят, а Володину все мало. Хочет навсегда. Зачем Володину вечный Путин? Обсуждают политики Дмитрий Цибирев (Саратов) и Игорь Драндин (Москва), а также, социолог Дмитрий Орешкин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-301-84-33 начиная с 19.05