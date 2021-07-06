"Нам всем необходимо сделать все, чтобы Путин оставался нашим президентом как можно дольше", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. А куда уже больше-то? Уже и Конституцию под вечного поменяли, и два новых президентских срока ему светят, а Володину все мало. Хочет навсегда. Зачем Володину вечный Путин? Обсуждают политики Дмитрий Цибирев (Саратов) и Игорь Драндин (Москва), а также, социолог Дмитрий Орешкин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-301-84-33 начиная с 19.05
Зачем Володину вечный Путин
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