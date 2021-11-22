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Госдуме рекомендовано снять неприкосновенность с Валерия Рашкина

Валерий Рашкин 

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала парламенту дать согласие на снятие неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте.

Незадолго до этого в Госдуме выступил представитель Генеральной прокуратуры Сергей Бочкарёв, который попросил депутатов дать согласие на проведение следственных действий и избрание в отношении Рашкина меры пресечения в виде запрета определённых действий. По словам Бочкарёва, Рашкин хорошо знает свидетелей и имеет возможность оказать на них давление. Кроме того, его действия якобы нанесли крупный ущерб государству.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан полицией при участии сотрудников охотнадзора 29 октября в Саратовской области. Представители правоохранительных органов сообщили, что депутат в нетрезвом виде управлял автомобилем, а в багажнике его машины была обнаружена туша лося. Позже в прокуратуре заявили, что Рашкин выследил животное с использованием специальных средств, убил его, затем разделал тушу, погрузил в машину, после чего принял меры, чтобы спрятать оружие. В охотнадзоре подчеркнули, что на этой территории охотиться на лосей запрещено. Против Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Сам Рашкин признаёт себя виновным в незаконном убийстве лося. "Это моя ошибка, я раскаиваюсь", - заявил он журналистам, добавив, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба.

В сентябре Валерий Рашкин был одним из инициаторов акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму. В КПРФ считают результаты сфальсифицированными.

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