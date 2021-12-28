Власти Москвы потребовали от "Гражданского содействия" освободить помещение

Комитет "Гражданское содействие" (признан российскими властями "иноагентом"), благотворительная организация помощи беженцам, сообщил о расторжении с ним безвозмездного договора на аренду помещения со стороны департамента городского имущества Москвы. Фотокопия уведомления имеется в распоряжении Радио Свобода.

Согласно документу, действие договора, который был подписан в июне 2012 года, прекратится через 30 дней. Еще 10 дней даётся правозащитникам на освобождение помещения.

О причинах решения департамента не сообщается. Руководитель организации Светлана Ганнушкина связывает действия городских властей с общей тенденцией давления на гражданское общество в России.

Комитет "Гражданское содействие" создан в 1990 году и ставил своей целью помощь беженцам, которые появились на фоне распада СССР. Организация, в частности, консультирует беженцев по миграционным вопросам, представляет услуги юристов и переводчиков, занимается преподаванием русского языка как иностранного и интеграционными курсами для иностранцев.