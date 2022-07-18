Компания H&M объявила о закрытии бизнеса в России

Шведская сеть магазинов одежды H&M полностью сворачивает свой бизнес в России, говорится в пресс-релизе компании.

"Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет", – заявила генеральный директор компании Хелена Хельмерссон.

H&M приостановила свою деятельность в России в начале марта после начала российского вторжения в Украину. Решение об окончательном уходе объясняется "текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим".

В рамках процесса ликвидации компания намерена открыть магазины на ограниченный период времени, чтобы продать оставшиеся товары.