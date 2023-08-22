Компания из РФ судится за знак Xiaomi, чтобы выпускать под ним свои товары

Российская компания "Ультра" планирует отсудить себе товарный знак Xiaomi, принадлежащий одноимённой китайской корпорации. Об этом узнал "Коммерсантъ".

Согласно иску, ООО "Ультра" (UltraTrade) намерено добиться отмены правовой охраны марки Xiaomi из-за "неиспользования" её в России. Конкретные типы товаров, в которых российская компания хочет отсудить себе название, не уточняются.

"В каких категориях мы докажем заинтересованность, а правообладатель не докажет факта использования товарного знака, по тем и будет отменена охрана", – сказал представитель "Ультры".

При этом "Ультра" уже продаёт электронику брендов – как связанных с Xiaomi, так и нет – под видом техники непосредственно от Xiaomi, обнаружил "Коммерсантъ".

Юристы полагают, что "Ультра" хочет продавать свои товары под обозначением популярного в России бренда или же добиться ввоза оригинальной продукции по "параллельному импорту", то есть без официального разрешения правообладателя.

В России Xiaomi входит в топ-5 по продажам почти во всех категориях товаров для умного дома, пишет "Коммерсант". После полномасштабного вторжения России в Украину бренд с российского рынка публично не уходил, однако с марта 2022 года его устройства ввозятся в страну сторонними поставщиками.