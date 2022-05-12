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Компания Nike расторгла контракт с футбольным клубом "Спартак"

Американский гигант Nike, который специализируется на спортивной одежде и обуви, решил завершить 17-летнее сотрудничество с московским "Спартаком", сообщила в четверг пресс-служба футбольного клуба.

Ранее команда была исключена из европейских соревнований следующего сезона из-за российского военного вторжения на территорию Украины.

"Компания Nike уведомила "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне", – сообщили в "Спартаке".

Отмечается, что сейчас руководство коммерческого направления клуба ведёт работу по поиску нового поставщика экипировки.

Компания Nike была техническим спонсором "Спартака" с 2005 года.

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