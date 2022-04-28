Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в соревнованиях в России

Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в российских и белорусских соревнованиях и сотрудничать с командами этих стран. Нарушителей ждёт запрет на получение госфинансирования и вызов в сборную. Правила многих международных спортивных федераций запрещают такое вмешательство государства.

Запрет был принят 28 апреля в окончательном чтении, — сообщает Delfi. "Военная агрессия России и широкомасштабное вторжение в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и требует неотложных решений", — цитирует издания председателя подкомиссии по спорту в Сейме Сандиса Риекстиньша.

В аннотации к законопроекту говорится, что изменения в регламенте не позволят рижскому "Динамо" участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, а ХК "Рига" не сможет участвовать в Молодежной хоккейной лиге. Новые поправки также не позволят проводить матчи КХЛ в Латвии.