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Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в соревнованиях в России

Болельщик на матче российской и белорусской сборной в Риге в 2021 году, архив

Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в российских и белорусских соревнованиях и сотрудничать с командами этих стран. Нарушителей ждёт запрет на получение госфинансирования и вызов в сборную. Правила многих международных спортивных федераций запрещают такое вмешательство государства.

Запрет был принят 28 апреля в окончательном чтении, — сообщает Delfi. "Военная агрессия России и широкомасштабное вторжение в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и требует неотложных решений", — цитирует издания председателя подкомиссии по спорту в Сейме Сандиса Риекстиньша.

В аннотации к законопроекту говорится, что изменения в регламенте не позволят рижскому "Динамо" участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, а ХК "Рига" не сможет участвовать в Молодежной хоккейной лиге. Новые поправки также не позволят проводить матчи КХЛ в Латвии.

  • Правила многих международных спортивных федераций запрещают государству вмешиваться в их работу в спортивных вопросах. Например, футбольная ФИФА отстраняет страны, законодатели или правительственные чиновники в которых пытаются напрямую влиять на управление федерацией или составы сборных.
  • В то же время после начала войны с Украиной спортивные федерации практически во всех видах спорта самостоятельно отстранили российских спортсменов от турниров. В некоторых случаях это делали организаторы соревнований — например, такое решение приняли в апреле организаторы одного из престижных теннисных соревнований, Уимблдона.

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