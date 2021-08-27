Конгресс просит соцсети предоставить сообщения в день штурма Капитолия

Комитет Палаты представителей Конгресса США обратился к крупным соцсетям и корпорациям, включая Facebook, Twitter и Google, с просьбой предоставить сообщения, связанные со штурмом Капитолия 6 января.

Конгрессмены хотят получить записи за несколько дней до нападения и непосредственно в сам день штурма в Вашингтоне. Расследователей в числе прочего интересует распространение дезинформации и попытки остановить утверждение демократа Джо Байдена в должности президента Соединённых Штатов.

В среду Палата представителей запросила у госорганов, среди которых Национальный архив, Минобороны, ФБР и аппарат директора Национальной разведки, данные о штурме Капитолия. Сведения, в частности спасаются работы администрации бывшего президента США Дональда Трампа, а также некоторых членов его семьи и ближайших советников.