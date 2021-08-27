Конгресс просит соцсети предоставить сообщения в день штурма Капитолия

Комитет Палаты представителей Конгресса США обратился к крупным соцсетям и корпорациям, включая Facebook, Twitter и Google, с просьбой предоставить сообщения, связанные со штурмом Капитолия 6 января.
Конгрессмены хотят получить записи за несколько дней до нападения и непосредственно в сам день штурма в Вашингтоне. Расследователей в числе прочего интересует распространение дезинформации и попытки остановить утверждение демократа Джо Байдена в должности президента Соединённых Штатов.
В среду Палата представителей запросила у госорганов, среди которых Национальный архив, Минобороны, ФБР и аппарат директора Национальной разведки, данные о штурме Капитолия. Сведения, в частности спасаются работы администрации бывшего президента США Дональда Трампа, а также некоторых членов его семьи и ближайших советников.
- Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы. Суды не подтвердили этих утверждений. Толпа била стёкла и вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели были срочно эвакуированы. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Конгресса.
- По делу о штурме проходят почти 600 человек. В июле первый реальный срок получил житель Флориды. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы.
- ФБР не нашло серьезных доказательств того, что нападение на Капитолий стало результатом организованного заговора и скоординированной атаки с целью отменить результаты президентских выборов. Подавляющее большинство из 600 участников штурма, по данным спецслужбы, действовали самостоятельно.
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