В США по делу о штурме Капитолия присуждён первый реальный срок

Суд в США приговорил жителя Флориды к восьми месяцам тюрьмы по делу о штурме Капитолия. Пол Ходжкинс стал первым обвиняемым, который получил реальный срок.

Ходжкинс признал свою вину в воспрепятствовании официальному процессу – заседанию Конгресса для утверждения демократа Джо Байдена президентом США.

По данным следствия, Ходжкинс во время беспорядков зашёл в Капитолий, сделал селфи в зале заседаний Сената и отправил снимки своим друзьям.

Первый приговор по делу о штурме Капитолия был вынесен в июне. Суд приговорил жительницу Индианы к условному сроку.

Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы. Суды не подтвердили этих утверждений. Толпа била стёкла и вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, были срочно эвакуированы. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Конгресса.

Конгресс США заявил, что создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия. Республиканцы в Сенате заблокировали это предложение.

По делу о штурме проходят около 500 человек.

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