Консерваторы в Британии проиграли в округе, где побеждали более 100 лет

В Британии последние скандалы, сказавшиеся на популярности премьера Бориса Джонсона, по всей видимости, повлияли на результаты досрочных выборов в Палату общин в одном из избирательных округов в Англии.

По итогам прошедшего в четверг голосования правящая Консервативная партия потеряла кресло в парламенте, которое она удерживала почти 200 лет.

Северный Шропшир, округ с преобладанием сельского и поддерживающего выход Британии из ЕС населения, в 2019 году принёс победу консерватору с результатом более 60 процентов голосов. Однако на этот раз победу одержала кандидат от оппозиционных либеральных демократов.

Это произошло на фоне резкого роста числа заражённых коронавирусом в связи с распространением нового штамма "Омикрон". Но главной причиной поражения консерваторов пресса называет серию скандалов, в которых фигурирует и премьер-министр. В частности, выяснилось, что во время локдауна перед Рождеством в прошлом году в его резиденции на Даунинг-стрит прошли несколько закрытых вечеринок. При этом обычным гражданам предписывалось не встречаться с людьми за пределами их ближнего круга и вообще по возможности не выходить из дома.

"Вечеринка закончилась" - сказала, обращаясь к премьеру, победительница выборов Хелен Морган.

На настроениях избирателей могли сказаться и экономические проблемы - главная из которых инфляция и связанный с ней рост цен.

По общенациональным опросам, лейбористы впервые за долгое время недавно опередили консерваторов. Упала и популярность премьера. Ряд комментаторов считает, что нынешнее поражение - хотя оно практически не изменило расклад сил в парламенте - может привести к тому, что группа недовольных ситуацией депутатов-консерваторов попытается выразить Джонсону недоверие и заменить его на посту премьера другим политиком.