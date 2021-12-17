Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Консерваторы в Британии проиграли в округе, где побеждали более 100 лет

Борис Джонсон

В Британии последние скандалы, сказавшиеся на популярности премьера Бориса Джонсона, по всей видимости, повлияли на результаты досрочных выборов в Палату общин в одном из избирательных округов в Англии.

По итогам прошедшего в четверг голосования правящая Консервативная партия потеряла кресло в парламенте, которое она удерживала почти 200 лет.

Северный Шропшир, округ с преобладанием сельского и поддерживающего выход Британии из ЕС населения, в 2019 году принёс победу консерватору с результатом более 60 процентов голосов. Однако на этот раз победу одержала кандидат от оппозиционных либеральных демократов.

Это произошло на фоне резкого роста числа заражённых коронавирусом в связи с распространением нового штамма "Омикрон". Но главной причиной поражения консерваторов пресса называет серию скандалов, в которых фигурирует и премьер-министр. В частности, выяснилось, что во время локдауна перед Рождеством в прошлом году в его резиденции на Даунинг-стрит прошли несколько закрытых вечеринок. При этом обычным гражданам предписывалось не встречаться с людьми за пределами их ближнего круга и вообще по возможности не выходить из дома.

"Вечеринка закончилась" - сказала, обращаясь к премьеру, победительница выборов Хелен Морган.

На настроениях избирателей могли сказаться и экономические проблемы - главная из которых инфляция и связанный с ней рост цен.

По общенациональным опросам, лейбористы впервые за долгое время недавно опередили консерваторов. Упала и популярность премьера. Ряд комментаторов считает, что нынешнее поражение - хотя оно практически не изменило расклад сил в парламенте - может привести к тому, что группа недовольных ситуацией депутатов-консерваторов попытается выразить Джонсону недоверие и заменить его на посту премьера другим политиком.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG