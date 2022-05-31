Консорциум юристов подаст иски к России на триллион долларов

Консорциум юристов из Украины и других стран намеревается подать коллективные иски в нескольких странах к России о компенсации потерь из-за военного вторжения. Общая сумма претензий может достичь триллиона долларов США. Об этом пишет газета The Guardian.

Команда состоит из нескольких сотен юристов из разных стран и нескольких крупных юридических фирм, пишет газета. Они намерены судиться в нескольких юрисдикциях, включая США и Великобританию, с Россией, ЧВК Вагнера и бизнесменами, связанными с ними. Об этом газете рассказал координатор кампании Джейсон Мак-Кью.

По словам Мак-Кью, коллективные иски будут независимы от Украины, однако команда рассчитывает получить от Киева поддержку доказательствами. Реакция Украины на это не сообщалась, однако из материала следует, что украинские чиновники проводят встречи с представителями консорциума.

24 мая советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что ущерб экономики страны от вторжения России уже достигает триллиона долларов из которых 650 миллиардов — прямые убытки. Общие потери превысили пять годовых ВВП страны, считает он.

В странах США и ЕС появляются инициативы компенсировать значительную часть этих потерь за счёт России. В частности, предлагается использовать для этого замороженные активы российского Центробанка, средства попавших под санкции российских бизнесменов и чиновников и вводить дополнительные налоги на покупку российских ресурсов.