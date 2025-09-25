Константин Котов заочно приговорён к пяти годам по делу о донатах ФБК

Савёловский районный суд Москвы вынес заочный приговор активисту Константину Котову, ранее бежавшему из-под домашнего ареста. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима по делу о пожертвованиях Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда. Прокуратура настаивала на семи годах.

В своей письменной позиции, оглашённой адвокатом, Котов подтвердил переводы в пользу фонда, отметив, что много лет следил за деятельностью ФБК, поддерживал создателя организации Алексея Навального на выборах 2018 года и не наблюдал признаков экстремистской организации. По словам Котоыв, умысла на финансирование экстремизма у него не было.

Активиста задержали в августе 2024 года и отправили под домашний арест. Ему вменили перевод 3000 рублей через иностранный сервис уже после того, как ФБК получил статус "экстремистской" организации.

В январе 2025 года Котов сообщил о побеге, объяснив, что не видит смысла "играть в рулетку с судом".

Котов уже имеет судимость. В 2019 году его приговорили к четырём годам за участие в протестах против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Позже срок был снижен до полутора лет.