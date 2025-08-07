Конституционный суд ФРГ ограничил слежку через мессенджеры

В Германии федеральный конституционный суд в Карлсруэ постановил, что установка так называемых "государственных троянов" — программ для слежки за перепиской в мессенджерах, например, в WhatsApp — допустима только при расследовании особо тяжких преступлений, таких как терроризм, убийство или деятельность организованных преступных групп.

Применение таких мер при преступлениях с максимальным наказанием до трёх лет, например при кражах или мошенничестве, суд признал нарушением прав человека и вмешательством в цифровую частную жизнь.

Основанием для разбирательства стали жалобы правозащитных организаций. В 2023 году в Германии суды одобрили больше сотни запросов на скрытую онлайн-слежку, но фактически были реализованы лишь 62 из них — в основном по делам о создании преступных групп.

