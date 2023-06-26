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Контрактника-"отказника" в Сочи осудили на более чем 2 года

Сочинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и трём месяцам колонии-поселения военнослужащего-контрактника Дениса Наумова. Он отказался отправляться на войну в Украине.

Как указано в документах суда, 21 февраля командир воинского подразделения, где служил Наумов, сообщил, что личный состав отправляется на "спецоперацию", и предложил выйти из строя тем, кто не согласен. Наумов вышел из строя, а затем подписал документ об отказе выполнять приказ.

В суде Наумов частично признал вину, но не согласился, что его действия могли повлечь тяжкие последствия.

Кавказ.Реалии уточняет, что, кроме Наумова, в том же подразделении отправляться в Украину отказались ещё несколько военнослужащих. В их отношении тоже возбуждены уголовные дела по статье о невыполнении приказа, но о приговорах пока не собщается.

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