Контрольный пакет "Русагро" решением суда передан государству

Хамовнический суд Москвы во вторник удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа Русагро" по иску к основателю компании, бывшему сенатору от Белгородской области Вадиму Мошковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам.

В решении судьи говорится об обращении в доход государства почти 470 миллионов обычных акций, зарегистрированных за Мошковичем. Также государству переданы акции ПАО, принадлежащие супруге бизнесмена, Басову, племяннику Мошковича Сергею Трибунскому и его жене.

Тем самым суд передал России контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под государственный контроль. Помимо этого в доход государства переданы средства со счетов Мошковича и Басова, в том числе те, что были изъяты в ходе обыска.

Решение суда, как отмечается, подлежит немедленному исполнению. Защита Максима Басова заявила, что оспорит вынесенное постановление.

Мошкович и Басов с марта 2024 года находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. По версии следствия, они убедили основателя компании "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на выкуп долга и инвестиции, но этого не произошло. Следствие оценило ущерб на сумму около миллиарда рублей.

Вадим Мошкович – самый богатый российский бизнесмен, чьи активы отбирает государство в рамках кампании по перераспределению собственности, отмечало издание "Агентство". Холдинг "Русагро" - один из ведущих производителей подсолнечного масла, свинины и сахара в России.



