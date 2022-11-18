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Бывший офицер Бундесвера осуждён за шпионаж в пользу России

Войска Бундесвера в Афганистане, архивное фото

В Германии за шпионаж в пользу России осуждён офицер запаса Бундесвера. С 2014 по 2020 год он передавал российскому военному атташе сведения о вооружённых силах Германии. Свою вину офицер признал. Суд приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.

Такая мягкость приговора, как полагает Deutsche Welle, объясняется тем, что большая часть информации не составляла тайны и публиковалась в открытых источниках. Офицер запаса делился с российской стороной сведениями об устройстве системы резервистов Бундесвера, последствиях санкций Евросоюза, наложенных на Россию, киберинформацией.

Однако следствие установило, что данные из "Белой книги" Министерства обороны ФРГ – базового несекретного документа, описывающего цели, задачи и устройство немецкой армии, – подсудимый передал российскому атташе ещё до её официальной публикации. Также он признал, что осознавал возможную вредоносность своих действий для безопасности Германии.

  • Дела о шпионаже в пользу России всё чаще возбуждаются и расследуются в Европе. Только на прошлой неделе в Лондоне прошёл суд над бывшим охранником посольства Великобритании в Берлине, в 2020–2021 годах передававшим секретные сведения российскому военному атташе, а в Швеции двум гражданам страны были предъявлены аналогичные обвинения.

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