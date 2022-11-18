Бывший офицер Бундесвера осуждён за шпионаж в пользу России

В Германии за шпионаж в пользу России осуждён офицер запаса Бундесвера. С 2014 по 2020 год он передавал российскому военному атташе сведения о вооружённых силах Германии. Свою вину офицер признал. Суд приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.

Такая мягкость приговора, как полагает Deutsche Welle, объясняется тем, что большая часть информации не составляла тайны и публиковалась в открытых источниках. Офицер запаса делился с российской стороной сведениями об устройстве системы резервистов Бундесвера, последствиях санкций Евросоюза, наложенных на Россию, киберинформацией.

Однако следствие установило, что данные из "Белой книги" Министерства обороны ФРГ – базового несекретного документа, описывающего цели, задачи и устройство немецкой армии, – подсудимый передал российскому атташе ещё до её официальной публикации. Также он признал, что осознавал возможную вредоносность своих действий для безопасности Германии.