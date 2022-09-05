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Координатора движения "Голос" в Перми уволили из университета

Виталий Ковин

Координатора движения в защиту прав избирателей "Голос" Виталия Ковина уволили из Пермского педагогического университета. В вузе он семь лет преподавал исторические и политологические дисциплины. Ковин связывает увольнение со статусом иностранного агента, который присвоил ему Минюст России в сентябре 2021 года.

"Формально меня уволили из-за сокращения учебной нагрузки и должности, хотя предметы и часы, которые я вёл, никуда не делись. Их просто передали другим преподавателям. Неформально – из-за статуса иностранного агента, а точнее из-за давления, которое на себе испытало руководство вуза", – написал Ковин.

Виталий Ковин, который также является координатором движения "Голос" в Перми, был среди двадцати представителей движения, которых Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года. Позднее выяснилось, что Ковина признали иноагентом из-за средств, якобы поступивших ему из Киргизии, Узбекистана и Украины – в общей сложности менее тысячи рублей. При этом Центробанк России подтвердил, что Ковин заграничных переводов не получал. Само движение "Голос", занимающееся наблюдением за выборами, признали иноагентом в августе 2021 года.

По словам Ковина, вопрос о его увольнении поднимался ещё весной на совещаниях ректоров пермских вузов с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Ректор педуниверситета и руководство исторического факультета оттягивали решение об увольнении и пытались отстоять преподавателя. "Но когда намекают, что у всего вуза могут возникнуть проблемы, если он не избавиться от неугодного властям преподавателя, то выбор очевиден", – подчеркнул Ковин.

  • По состоянию на 5 сентября 2022 года, во все пять списков иностранных агентов, которые формирует Минюст, включены более 270 граждан, СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений. Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения – за ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
  • С 1 декабря 2022 года иноагентом смогут объявить любого, кто находится "под иностранным влиянием".

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