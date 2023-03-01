Координатора "Голоса" Артёма Важенкова объявили в розыск

Следственный комитет объявил в розыск координатора движения "Голос" и ведущего ютуб-канала Avtozak LIVE Артёма Важенкова. В январе против него было возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении обязанностей иностранного агента. Важенков не маркирует свои публикации в интернете обязательным для иноагентов текстом.

На появление розыскной карточки Важенкова в базе данных МВД обратил внимание глава правозащитной организации "Агора" адвокат Павел Чиков. Он уточнил, что розыск заявлен как межгосударственный, то есть распространяется на Россию и страны СНГ.

Важенков был включён в реестр так называемых СМИ – иностранных агентов сразу после сентябрьских выборов в Госдуму 2021 года. Он уехал из страны и не стал маркировать свои сообщения формулировкой "создано иностранным агентом", как требует закон. За это суд дважды штрафовал его – на 10 и 50 тысяч рублей.

В августе прошлого года Важенков подал жалобу на своё включение в реестр иноагентов в Европейский суд по правам человека. Тогда же аналогичные жалобы в ЕСПЧ подали ещё два координатора "Голоса", а также бывший адвокат журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов, издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов и якутский правозащитник Степан Петров.