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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу координатора "Голоса" Важенкова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу координатора движения "Голос" из Твери Артёма Важенкова на включение его в реестр СМИ-"иноагентов" за отсутствие соответствующей маркировки. Об этом со ссылкой на базу ЕСПЧ сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, это первая зарегистрированная в международном суде жалоба от СМИ-иноагента. Важенков направил жалобу в ЕСПЧ в мае.

По словам Чикова, в связи с включением в список СМИ-"иноагентов" обратились также два координатора "Голоса", бывший адвокат журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов, издатель Медиазоны Пётр Верзилов и якутский правозащитник Степан Петров.

Частных лиц стали включать в список реестр в конце 2020 года, за это время в список попали более 120 человек, в том числе многие журналисты Радио Свобода. Большинство включённых не согласны со своим статусом "иностранного агента", многие из участников списка не журналисты и никогда не работали в СМИ.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал новый закон о так называемых иностранных агентах. Поправки предполагают объединение четырёх существующих реестров агентов, которые ведёт министерство, в один, и упрощение критериев для присвоения агентского статуса. Закон вступит в силу 1 декабря.

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