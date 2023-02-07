Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента

Тверское отделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента в отношении координатора движения наблюдателей "Голос" Артема Важенкова. Правозащитник Павел Чиков сообщает, что это может быть первым делом по этой статье.

Важенков был включён в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов сразу после сентябрьских выборов в Госдуму 2021 года. Он уехал из страны и не стал маркировать свои сообщения формулировкой "создано иностранным агентом", как требует закон. За это суд дважды штрафовал его — на 10 и 50 тысяч рублей.

По вменённой статье координатору "Голоса" грозит до двух лет лишения свободы. Он в телеграме сообщил, что уголовного дела "следовало ожидать". Важенков считает, что дело связано с тем, что он занимается проблематикой законодательства об иностранных агентах. В телеграм-канале "Автозак LIVE" он назвал существование такого понятия "позорным явлением".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG