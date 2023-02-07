Тверское отделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента в отношении координатора движения наблюдателей "Голос" Артема Важенкова. Правозащитник Павел Чиков сообщает, что это может быть первым делом по этой статье.

Важенков был включён в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов сразу после сентябрьских выборов в Госдуму 2021 года. Он уехал из страны и не стал маркировать свои сообщения формулировкой "создано иностранным агентом", как требует закон. За это суд дважды штрафовал его — на 10 и 50 тысяч рублей.

По вменённой статье координатору "Голоса" грозит до двух лет лишения свободы. Он в телеграме сообщил, что уголовного дела "следовало ожидать". Важенков считает, что дело связано с тем, что он занимается проблематикой законодательства об иностранных агентах. В телеграм-канале "Автозак LIVE" он назвал существование такого понятия "позорным явлением".