Король Нидерландов отказался от золотой кареты, символа колониализма

Король Нидерландов Виллем-Александер решил отказаться от традиционной золотой кареты, украшенной изображениями, которые многими воспринимаются как расистские.

Карету изготовили в конце XIX века. На ней помещены изображения темнокожих и азиатских людей, один из которых стоит на коленях, предлагая товары, включая какао и сахарный тростник, сидящей молодой светлокожей женщине, которая символизирует Нидерланды.

Рядом с женщиной изображён светлокожий мужчина, протягивающий людям неевропейской внешности книгу, как символ цивилизации.

Король признал, что многие жители страны находят трактовку изображений колониального прошлого Нидерландов оскорбительной.

Традиционно королевская карета использовалась на церемонии открытия парламента, но 2015 года ею практически не пользовались.

В XVII веке Нидерланды завоевали большие территории, в частности, в Индонезии, Южной Африке и Южной Америке, и стали ключевым игроком в трансатлантической работорговле.

В прошлом году мэр Амстердама официально извинилась за роль города в работорговле. Это привело к разногласию с премьер-министром, который отказался приносить извинения со стороны государства.