Роскосмос запустил с космодрома Восточный аппарат "Луна-25"

Первый в современной истории России запуск миссии на Луну состоялся ранним утром в пятницу на космодроме Восточный. Через несколько дней аппарат должен совершить посадку в районе южного полюса Луны, провести анализ грунта и начать долговременные исследования на лунной поверхности.

СМИ обращают внимание на то, что предыдущие посадки земных аппаратов на Луну проводились преимущественно в районах, расположенных ближе к лунному экватору, нежели к полюсам.

Как сообщает ТАСС, основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Аппарат будет изучать внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На автоматическую станцию установлено несколько камер. Они снимут посадку и панораму естественного спутника Земли. "Луна-25" будет проводить запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.

Около полувека назад советский автоматический аппарат "Луна-24" доставил на Землю образцы лунного грунта. Изучение этих образцов, как заявили тогда советские ученые, позволило установить наличие воды под поверхностью Луны. Последовавшие затем исследования подтвердили, что объемы воды в виде льда, находящегося на поверхности или под поверхностью Луны, могут оказаться достаточными для нужд первых колонистов с Земли.