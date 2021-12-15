Космический зонд NASA впервые в истории "коснулся" Солнца

Космический зонд Parker впервые пролетел через солнечную корону и провёл замеры магнитных полей и образцов частиц. Об этом сообщает NASA. "Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца", – говорится в сообщении на сайте агентства.

Parker находится на расстоянии восьми с половиной миллионов километров от Солнца. Это рекорд сближения со звездой. Второй рекорд, установленный зондом, – максимальная скорость движения объекта, который создан людьми – почти 587 тысяч километров в час.

Аппарат назван в честь астрофизика Юджина Паркера. Зонд стартовал с Земли в августе 2018 года, а в ноябре он успешно приблизился к Солнцу на 24 миллиона километров и успешно передал первый сигнал.

Parker оснащён тепловым щитом, камерой, приборами для измерения магнитного и электрического полей в атмосфере Солнца и другими устройствами для наблюдения за звездой. Миссия Parker рассчитана на семь лет. За это время аппарат, по расчётам учёных, должен облететь Солнце 24 раза.