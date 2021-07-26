"Почему не снимают Володина?" Соцсети о снятии Грудинина с выборов

ЦИК не допустил до выборов в Госдуму харизматичного бизнесмена Павла Грудинина, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина". Грудинин стоял третьим номером в избирательном списке КПРФ. Бизнесмен давно сотрудничает с компартией, в 2018 году он выдвигался от неё в президенты и по официальным данным занял второе место с 11,8 процента голосов. Возможно, его реальный результат был выше – выборы 2018-го сопровождали сообщения о массовых фальсификациях.

Ещё тогда, в 2018 году, прокремлёвские СМИ рассказывали о наличии у Грудинина собственности за рубежом. Тогда это не привело ни к каким административным действиям.

Фатих Идрисов

Против Павла Грудинина началась новая информационная атака. По заявлению бывшей жены его проверят на наличие офшоров

Бывшая жена Павла Грудинина обратилась в ЦИК и заявила, что у него есть доля в иностранной офшорной компании, которую он якобы не указал в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы. Такие же претензии были к Грудинину в 2018 году, когда он баллотировался в президенты. Тогда против него была развернута целая кампания, но офшоров не нашли.

Сергей Ласков

СУПОСТАТЫ НЕ ДРЕМЛЮТ, НО СПИСОК КПРФ НЕРУШИМ! Бывшая жена Павла Грудинина Ирина, ставшая орудием в руках ликвидаторов Совхоза имени Ленина, ПОКА БЕЗУСПЕШНО обратилась в Центризбирком с письмом, в котором заявила, что у её бывшего мужа «есть доля в иностранном офшоре»

В 2021-м супостаты победили. Через несколько часов после того, как был написан пост выше, ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка.

Елена Малюжонок

Путин сильно боится Грудинина!

" Ах, обмануть меня не трудно!...

Я сам обманываться рад!"

Два документа о продаже своей части акций и о ликвидации самой компании подтверждают , что Грудинин не имеет отношение к компании более четырех лет. 22июля "ЦИРК" Памфиловой был удовлетворен . 23 открылся "семейный компромат" - бумаги из прокуратуры без опознавательных знаков , кроме подписи переводчика, которую удостоверяет нотариус. Генпрокуратуру и Изберком купили на туфту.

Марк Долгих



Чем абсурдней обвинение - тем сложнее оправдаться.

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ЦИК обвинил Грудинина в том, что у него, якобы, есть незакрытые счёта в иностранных банках и снял с выборов. Такое же обвинение легло в основу чёрного пиара на прошлых президентских выборах и весьма существенно отразилось на электоральных предпочтениях.

По нашим собственным социологическим исследованиям и анализу динамики уровня поддержки кандидатов, могу сказать, что Грудинин потерял не менее 30% голосов после запуска дезинформации о наличии счетов.

Сейчас история повторяется. Опять обвинения в наличии зарубежных счётов и опять отсутствие каких-либо доказательств.

Но, какие доказательства может предоставить ЦИК и как может их опровергнуть обвиняемый?

Единственным подтверждением наличия или закрытия счёта в банке может служить только справка из того самого банка.

Все остальные «улики», вроде кляузы бывшей жены, равно как и «информация из иных источников», есть улики косвенные, при чем настолько, насколько гадание на кофейной гуще относится а научному методу познания.

Только в одной Германии банковская система насчитывает более 2000 банков. Это значит, что для подтверждения наличия/отсутствия счётов нужно сделать как минимум 2000 запросов и получить ответы.

Я очень сомневаюсь, что на запрос из нашего ЦИКа какой-то иностранный банк, вопреки банковской тайне, даст такую справку.

Теперь, что делать Грудинину? Сегодня его обвинили в наличии счетов в каком-то одном банке. Ну хорошо - он сделает запрос. А на завтра в ЦИКе выдвинут версию о другом банке. Он опять запросит справку. Но так может длиться до бесконечности, помните про 2000 банков в Германии? А в мире более 180 стран и каждая битком набита банками, да ещё филиалами и дочерними структурами и у каждой свой собственный баланс и никакая головная организация не даст информацию о лицевых счетах в своих филиалах - только адресный запрос...

Вы понимаете, что речь идёт о цифре потенциальных запросов с шестью нулями? Проще добыть справку из зоопарка о том, что ты не верблюд, чем опровергнуть информацию о наличии или отсутствии открытых банковских счетов в мировой банковской системе.

Похоже, именно этот приёмчик и использует ЦИК из раза в раз и отбиться от него нет никакой возможности, если принимать за основу обвинений не банковскую справку, а некую информацию из иных источников, даже если это бывшая жена, которая уж точно не соврёт...

Валерий Рашкин

Центризбирком снял Павла Грудинина с выборов. Ни о какой законности речи, конечно, не идёт. Избирательная комиссия (за исключением Евгения Колюшина) - это орган борьбы с КПРФ. Памфилова наступила на горло Конституции, не зарегистиировав Грудинина. Кто бы что про него ни говорил, у нас в стране действует презумпция невиновности. Все это надо доказать в суде. Но ЦИК действует в интересах "Единой России", поэтому на Конституцию может не оглядываться. Фактически члены избирательной комиссии совершили преступление и должны сидеть. Сидеть в другом месте, а не в своих теплых креслах.

КПРФ заявила, что будет бороться против этого решения.

Леонид Зюганов

Честные выборы? В нашей стране? Может быть где-то в параллельной реальности. А в нашей уже сейчас, на старте предвыборной кампании, власть начинает извечную игру в напёрстки. Сегодня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в депутаты ГД Павла Грудинина, который был включён в список кандидатов КПРФ третьим номером. 14 "ручных" для власти членов ЦИКа проголосовали ЗА снятие, 1 ПРОТИВ.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что якобы Павел Николаевич скрыл данные о наличии офшора.

В свою очередь сам Грудинин на заседании ЦИК заявил, что еще в 2018 году он перестал быть владельцем этой компании. Но для ЦИКа эти доводы оказались не убедительными.

Геннадий Зюганов защищал Павла Грудинина и назвал происходящее расправой, сказав, что у ЦИКа нет никаких оснований принимать такое решение. Тем не менее, решение было принято.

ЦИК превращается в ЦИРК!

Но какие бы палки в колёса нам не вставляли, мы не остановимся! За нами правда и реальная сила!

Юрий Афонин

МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ГРУДИНИНА И ЗА НАШУ ПОБЕДУ!

Только что Центральная избирательная комиссия, зарегистрировав список кандидатов КПРФ на выборах Госдумы, отказала в регистрации кандидатом в депутаты Павлу Николаевичу Грудинину.

Напомню: по решению Съезда КПРФ Павел Николаевич был включен в список кандидатов КПРФ третьим номером.

Лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов назвал происходящее расправой и сказал, что у Центризбиркома нет никаких оснований принимать такое решение.

Как заявил Геннадий Андреевич, ЦИК превращается в ЦИРК. Вместо нормального рассмотрения вопроса о регистрации федерального списка КПРФ, председатель ЦИКа Памфилова почему-то предоставила слово представителю экс-жены Грудинина (а на деле – представителю рейдеров, пытающихся уничтожить совхоз имени Ленина). А потом комиссия приняла противоправное решение фактически на основании слов этого субъекта.

Мы добьемся в суде регистрации Грудинина кандидатом в депутаты. Ведь обвинения в его адрес совершенно беспочвенны. Павел Николаевич продолжает бороться в нашей команде. А мы продолжаем идти вперед. Такие действия, как осуждение Платошкина и отказ в регистрации Грудинина, ничего хорошего власти не принесут. Мы всё равно победим!

Леонид Волков

Потрясающий факт российской политической жизни 2021 года заключается в том, что Зюганов и КПРФ пытаются бороться за Грудинина и Бондаренко, а Явлинский и Яблоко слили Резника и Степанова без борьбы.

Кстати, помните, Рыбаков и Явлинский транслировали стыдную чушь, что из-за Степанова, Миняйло, Фатьяновой и т.д. «могут снять весь партийный список»? Как видно из того же кейса Грудинина — не могут. Да, скорее всего, ЦИК бы снял того же Степанова по «экстремизму», но Яблоку бы это прибавило очков только. Парадокс, увы, в том, что Яблоко поставило (и успешно решает) задачу не набрать, а потерять как можно больше очков.

История Грудинина же, конечно, невероятная. Уговорили мужика поработать спарринг-партнером, и так его испугались, что отобрали бизнес, разрушили всю жизнь, и продолжают гнобить. Кремль и Путин не могут существовать без врагов — как во внешней политике, так и во внутренней, они всегда их будут придумывать, новых и новых.

"Отобрали бизнес" – это о том, что после президентских выборов 2018 бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества, включая существенную часть акций "Совхоза имени Ленина", и передала 42% акций хозяйства в уставной капитал компании, которая принадлежит семье единоросса Дмитрия Саблина.

Не все либералы и патриоты верят в искренность КПРФ.

Кирилл Шулика

А я говорил, что от Грудинина не отстанут. Слишком уж его в Кремле не любят, причем, это что-то явное личное. А если Зюганов упрется, то и ему перепадет. Еще неизвестно, кстати, что его ждет за несогласованное включение спонсора из подмосковного совхоза в тройку.

Грудинина Зюганов ставил в первую тройку, зная, что на выборы его не пустят, но это хороший шаг, чтобы подчеркнуть свою оппозиционность. Кремль мог игру сломать и Грудинина не снимать. Но, как обычно, жажда мести за президентские выборы, хоть и абсолютно иррациональная, взяла вверх.

Эль Мюрид

Снятие Грудинина с «выборов» в очередной раз демонстрирует системность и продажность КПРФ. Единственный ответ нормальной партии на репрессии - отказ от участия в «выборах» и призыв к их бойкоту.

Но как можно лишиться тёплых мест и бюджетных вливаний?

А потому проглотят и никуда не денутся.

Коммунисты пишут, что снятие Грудинина с выборов – очередное свидетельство того, как "ЕдРо" боится оппозиции. Многие из них считают, что лучший ответ на исключение одного из лидеров списка – прийти и проголосовать за оставшихся.

Елена Корнеева

Почему-то Жирика и Миронова не гнобят, потому что они не опасны для людоедов. А Грудинин... Ну, не совсем же они дураки, понимают кое что своими толстыми задами... Никогда не забуду, как псевдокоммунист Сурайкин приволок на дебаты какую-то убогую бабу, чтобы она при народно пожаловалась, как её Грудинин обидел.... Опуститься до такого! Небось, до сих пор ходит и жалуется??? А этот снова со своим спойлером на выборы прёт! Почему не выразим общественное презрение таким? И общественную поддержку Грудинину?

Сергей Личман

Пришла плохая новость, ЦИК исключил Павла Грудинина из списков на предстоящих выборах. Можно ли было это предугадать, думаю да и еще в тот момент когда выбили из предвыборной гонки Платошкина. Дальше выдавливают Евгения Ступина. Трусость едрастов принимает форму агонии и страха перед сильными кандидатами от КПРФ. Под любыми предлогами их отстраняют от выборов в этом голу. Зато со всем согласных и немых кандидатов от едрастов регистрируют без всяких проблем. В прошлом репортаже я рассказал о немом кандидате полномочном представителе Президента по правам детей в Калужской области- Ольге Коробовой, сегодня о согласном со всеми и во всем Геннадие Скляре, мастер переобувания, гениальный менеджер по рекламе водки, и просто постоянно улыбчивый депутат Скляр в этом году лезет от Обнинска.

Надо знать только одно- нельзя голосовать за партии лицемерия, коррупции, лозунгов, пустых обещаний- это партии - Единая Россия, и Справедливая Россия.

Необходим протест в поддержку Грудинина, и самый лучший протест- прийти на выборы и поддержать кандидатов от КПРФ.

Екатерина Енгалычева

Только что по беспределу Павел Грудинин снят с выборов ГосДуму!

14 "ручных" для власти членов ЦИКа проголосовали за снятие, и лишь 1 голосовал Против.

Ранее представители бывшей жены Грудинина, участвующей в рейдерском захвате "Совхоза им. Ленина" совместно с жуликом-едроссом, заявили, что у Грудинина остались акции некой оффшорной компании в Белизе.

Сам Грудинин заявил на заседании ЦИКа, что компания была ликвидирована ещё в 2019-м году!!!

Но для ЦИрКа это не прозвучало убедительно, и они решили его не допустить до выборов...

Защищал Павла Грудинина в ЦИКе Геннадий Зюганов, но "ручным" голосовальщикам плевать, им сказали снять, они снимают...

Как же попки подгорают у единороссов, как они боятся именно КПРФ!

Поэтому по всем каналам поливают дерьмом сегодня именно КПРФ!

Люди, поймите, пожалуйста, все, доносите до всех, помогайте нам, ведь у нас нет ТВ, нет СМИ, там пускают лишь то, что нужно власти.

Нет партий в России сегодня, которые являются настоящими народными, оппозиционными, кроме КПРФ!

Есть лишь Едро с дублёрами и КПРФ!!!

Лишь в яблоке и СР иногда попадаются очень приличные люди, но это исключительные случаи, просто исключительные.

Именно потому что есть только

ЕдРо+их спойлеры на темной стороне и КПРФ на светлой, нас так поливают все провластные каналы!

Поэтому внушили всем ложь, что Зюганов якобы победу отдал когда-то. Запомните: победу невозможно отдать! Невозможно! Её можно только украсть путем переписывания протоколов по команде власти! Что и было сделано, а наблюдателей тогда еще вообще не было, а по всему ТВ, лежащему под властью, пускается дезинформация и ложь, в которую многие почему-то верят...

Именно поэтому я постоянно кричу, пишу, что нужны наблюдатели!

Именно, чтобы не позволить украсть результат! Только вы можете помочь нам это сделать, нужно очень много людей, у нас их просто нет.

Записаться наблюдателем можно на сайте, созданном специально для этого в КПРФ: red-control.ru

Помните, если ругают по ТВ, поливают, значит этот человек, эта партия действительно представляет угрозу для жуликов из власти!

Сергей Удальцов

ЦИК РФ отказала в регистрации Павла Грудинина в качестве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, используя надуманные основания. Снятие Павла Грудинина с выборов – явный признак того, что власти всерьез опасаются проигрыша «Единой России», поэтому начали атаку на своего основного противника – команду КПРФ и лево-патриотических сил. Лучшим ответом на беспредел властей будет массовое протестное голосование за кандидатов от КПРФ 19 сентября

Михаил Кузнецов

Сейчас ситуация такая что голосовать нужно за кпрф а потом дальше разберёмся!!!

Аббас Галлямов

Коммунистам даже делать ничего не надо. Кремль за них сам всё сделает. Ведь что может быть лучше для привлечения голосов протестного электората, чем репрессии со стороны властей? Да сделай они хоть сто подряд гневных политических заявлений, зюгановцы все равно не смогли бы так раскрутить факт своей оппозиционности, как это сделал сейчас Центризбирком, отказавший Грудинину в регистрации.

Путин, видимо, совсем состарился, забыл основополагающий принцип дзю-до. А ведь Дзигоро Кано предупреждал, что, мол, не надо передавливать, иначе противник использует против тебя твою же силу.

Но есть и другое мнение:

Алексей Турбин

Павла Грудинина не пустили на выборы в Госдуму. Для меня это признак отрицательного отбора: не пускают вообще никого чуть более яркого или чуть менее зависимого от АП. Так что не верьте тем, кто говорит вам про абсентеизм и т.п. Неучастие в лохотроне - это respectable choice.

Сопредседатель движения за защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц риторически интересуется, будут ли те же стандарты, что и к Грудинину, применяться при рассмотрении других заявлений о снятии с выборов.

Посмотрел заседание ЦИК, на котором после бурного обсуждения исключили из списка КПРФ Павла Грудинина. Обратил внимание на два важных момента.

Момент первый. Так ли всесильны справки

Члены ЦИК России на заседании несколько раз повторили один и тот же тезис, что ЦИК не занимается расследованиями, что комиссия, имея письмо из Генпрокуратуры о наличии у Грудинина акций зарубежной компании, не может поступить иначе, как отказать ему в регистрации. В противном случае, Генпрокуратура (!) якобы подаст на ЦИК в суд.

История с письмом из Генпрокуратуры очень похожа на ситуацию с заключениями почерковедов или справками МВД, которые «бракуют» подписи избирателей, а избирком на этом основании принимает решение об отказе кандидату в регистрации. Хорошо знаем, как недобросовестные комиссии не сообщали кандидатам когда будет проходить проверка подписей, какие подписи и на каком основании «бракуются». Таким образом кандидат лишался возможности предоставить возражения и отбить подписи. Когда же вопрос выносился на само заседание комиссии, было уже поздно что-то доказывать, бесполезно было даже приводить реальных избирателей, готовых свидетельствовать, что это их подписи.

[...]

Момент второй. Так ли равны партии

Выступление на заседании ЦИК представителя бывшей супруги Грудинина, направившей в ЦИК обращение о наличии у Павла Грудинина зарубежных финансовых инструментов, вызвало бурную реакцию со стороны некоторых членов ЦИК и кандидатов КПРФ в зале. Они заявили о неправомерности его выступления, так как вопрос рассматривается не по жалобе бывшей супруги, а о регистрации списка. Руководство ЦИК сразу обвинило КПРФ в том, что партия не желает слышать иную точку зрения, что они боятся и что после выступления у КПРФ будет возможность ответить. Представителю бывшей супруги в итоге дали полноценно выступить и показать на экране презентацию.

А теперь о равном отношении ЦИК ко всем партиям.

В связи с тем, что при рассмотрении вопроса о регистрации списка КПРФ Центризбирком посчитал возможным пригласить на заседание представителя заявителя, сообщившего о факте, препятствующем участию в выборах одного из кандидатов в списке, возникает резонный вопрос: поступит ли ЦИК аналогично с жалобой кандидата Марины Литвинович?

Пригласит ли ЦИК Литвинович или ее представителя и даст ли выступить на заседании комиссии, где будет рассматриваться вопрос о регистрации списка Единой России. Чтобы Литвинович смогла рассказать о ее жалобе на кандидата Сергея Лаврова в списке этой партии, в которой она указывает на его якобы сотрудничество с террористической и запрещенной в России организацией Талибан. Ситуация Лаврова зеркальна с Грудининым, так как выдвинутые претензии тоже могут стать препятствием его участию в выборах. Вот и посмотрим, есть ли у ЦИК двойные стандарты.

О двойных стандартах ЦИКа пишут очень многие.

Лидия Борзистая

Пусть бы так рьяно у других кандидатов искали!

Наталья Николаевна

А что деньги только у Грудинина за рубежом? Или это только мнение его бывшей жены?

Елена Волкова

Мне интересно, а почему до сих пор не перетрехнули действующих депутатов и чиновников всех мастей не то что со счетами, а даже с гражданством других стран, не выкинув их к чертовой матери, откуда у их жен, детей, матерей- старушек миллионные состояния, куча недвижимости и офшоров??? КПРФ вам всем хорошо известны их имена, почему бы в таком случае не поднять бучу по этому поводу?? Почему в России невозможно практически вообще честно вести бизнес, с каких пор гнусные доносы стали выше закона и почему действуют в таком случае так избирательно???!!!

Чаще всего вспоминают Володина:

Галина Шишкина

Почему Володин с мамой миллиардершей и замком с гектарами земли не выбыл из списка?

Реформатор

Грудинина снимают с выборов, с легкой руки его бывшей супруги которая могла и наврать. Володин, остается на выборах даже после того как журналисты нашли у него одной только недвижимости почти на [очень много денег].

Отдельное внимание заслужил ответ председателя ЦИК Эллы Памфиловой на вопрос, гордится ли она тем, что делает, после заседания по Грудинину.