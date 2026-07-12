Крах короля устриц. Грэма Платнера подвело поведение в постели

Политическую карьеру левого американского политика Грэма Платнера, чьи перспективы казались весьма впечатляющими, уничтожил сексуальный скандал.

Перспективный кандидат?

Когда избирательная компания в Конгресс США только начиналась, надежды демократов получить большинство в верхней палате казались почти несбыточными. Для победы им нужно получить дополнительно целых четыре места и не потерять ни одного. Но опросы вскоре показали, что это вполне реально. Место сенатора от штата Мэн казалось легкой добычей: в 2024 году Дональд Трамп проиграл там Камале Харрис почти семь процентов, оба места в нижней палате выиграли демократы.

Но в Сенате от Мэна с 1997 года сидит республиканка Сьюзен Коллинз. Ее неизменно переизбирали потому, что она часто шла наперекор партийной линии, и от ее голоса не раз зависела судьба ключевых законопроектов. Президент был часто недоволен ее позицией, но не пытался заменить ее своей креатурой, поскольку понимал: в этом штате лояльный Трампу кандидат с треском проиграет. А большинство в палате важнее непокорности одного сенатора.

От демократов в августе прошлого года в гонку неожиданно вступил никому не известный Грэм Платнер, не имевший за плечами никакой политической карьеры. Оговоримся: никому не известный в Вашингтоне. А в Мэне его как раз отлично знали. Платнер – бывший морпех, ветеран войн в Афганистане и Ираке, а теперь – владелец устричной фермы. Он подкупил избирателей образом работяги и воина, справившегося с посттравматическим расстройством, брутального и сентиментального одновременно. Вожаки левого крыла Демпартии сенатор Берни Сандерс и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес тотчас рекрутировали его в свой общенациональный тур "Борьба с олигархами".

Он подкупил избирателей образом работяги и воина, брутального и сентиментального одновременно

Партийные боссы отнеслись к Платнеру с опаской и в октябре выдвинули своего кандидата – губернатора Мэна Джанет Миллз, у которой заканчивается последний срок полномочий. Однако она, несмотря на поддержку партийного истеблишмента – или из-за этой поддержки, – сразу же превратилась в аутсайдера кампании. Миллз не стала дожидаться праймериз и сошла с дистанции. Платнер получил партийную номинацию – за него проголосовало 72 процента избирателей.

Рейтинги показывали, что он сильный соперник для Коллинз, не говоря уже о том, что он на 31 год моложе ее. Еще в мае этого года Платнер опережал Коллинз на 7-9 процентных пунктов.

Прежние скандалы

И это несмотря на его "взрывоопасность". При таких ставках и таком остром соперничестве, как на нынешних выборах (и небывалых прежде возможностях информационных технологий) подножки в виде компромата неизбежны. Платнер в ходе своей кампании пережил по меньшей мере три серьезных кризиса.

Сначала раскопали его старые посты в соцсетях. Чего там только не было! Он называл себя коммунистом, призывал рабочий класс бороться за свои права с оружием в руках, признавался, что на войне потерял веру в "патриотическую чушь" и отказывался сочувствовать жертвам изнасилования. Потом выяснилось, что у него на груди татуировка с нацистской – или напоминающей нацистскую – символикой. За посты Платнер оправдывался тем, что "просто дурака валял" и мучился посттравматическим расстройством. А тату набил, когда служил в морской пехоте, по пьяни, за компанию с другими сослуживцами и понятия не имел, что череп с костями – нацистская символика. И задирал майку, показывая, что у него теперь другая татуировка поверх старой.

В мае этого года оказалось, что он, уже будучи в браке, вел эротическую переписку сразу с дюжиной женщин в специально предназначенном для этой цели мессенджере. Ирония судьбы заключается в том, что о секстинге рассказала жена Платнера, когда сотрудница его штаба спросила ее, есть ли в бэкграунде ее мужа что-то способное помешать избранию. Было это в самом начале кампании. После скандала с соцсетями сотрудница уволилась, а потом решила предать огласке информацию.

Супруга Платнера сочла это предательством и вторжением в частную жизнь. "Я доверила глубоко личные подробности своего брака человеку, которого считала другом, – сказала она. – Я открыла этому человеку самую сокровенную главу нашей жизни – начало нашего брака, когда мы еще даже не помышляли ни о какой избирательной кампании". По ее словам, они проработали проблему с семейным психологом и оставили эту историю в прошлом. "Сегодня наш брак крепок как никогда, – добавила она. – Я знаю человека, за которого вышла замуж, и знаю, каким мужем он был для меня и в лучшие, и в худшие дни моей жизни. Это не изменилось и не изменится".

Сегодня наш брак крепок как никогда

Поддержка избирателей осталась на прежнем уровне. Но Коллинз фактически догнала Платнера. Разрыв между ними сократился до 1-2 пунктов.

И вот новый скандал: обвинение в изнасиловании.

Несогласие

4 июня New York Times опубликовала расследование под названием "Несколько женщин, встречавшихся с Грэмом Платнером, вспоминают о его «пугающем» поведении". Подзаголовок гласил: "Женщины заявили в интервью, что кандидат от Демократической партии в Сенат от штата Мэн умел быть обаятельным, однако некоторые находили его поведение угрожающим и тревожным".

Одна из этих женщин, 40-летняя сегодня Линдси Файфилд, вспоминала, что он относился к женским эмоциям и слабостям "надменно-презрительно". Она встречалась с Платнером до того, как он женился, и говорит теперь, что его посты в соцсетях напомнили ей, "как сильно он ненавидел женщин". Другая, 41-летняя Дженни Расико, состоявшая с ним в "отношениях без обязательств" позже, рассказала, что в этих публикациях она "узнала того человека, с которым имела дело".

Вдобавок ко всему Файфилд сказала, что Платнер прекрасно знал символический смысл своей татуровки и называл ее "мой тотенкопф" ("Мертвая голова" – название одной их дивизий СС).

Авторы расследования утверждали, что тщательно перепроверили информацию. Женщин, рассказавших журналистам о своих отношениях с Платнером, было шесть. Нашлись и другие свидетели, а Файфилд сохранила и переписку в телефоне.

Вероятно, и этот удар Платнер выдержал бы. Но это было лишь первое действие драмы.

Дженни Расико стало обидно, что газета больше внимания уделила Линдси Файфилд, и она решила выйти на авансцену. 7 июня в Politico вышло ее интервью, в котором она рассказала, что в 2021 году Платнер изнасиловал ее.

Почему она не рассказала это NYT? Говорит, что рассказала, но не для печати, потому что не хотела, чтобы ее знали как жертву изнасилования. Кстати, у нее остались и позитивные воспоминания о Платнере, о чем она тоже сказала журналистам NYT. Но, следя за комментариями к статье, Дженни передумала: "Это была статья про Линдси, и ее обвиняли в том, что она политически мотивирована". Линдси Файфилд работала в различных организациях, связанных с Республиканской партией. А Дженни – демократка, и перед ней стояла дилемма:

Одной из причин, по которой я не заявила об этом раньше, был огромный моральный конфликт: я поддерживала его политические взгляды, но не его как личность. Я просто хочу, чтобы правда стала известна. Хочу, чтобы люди составили полное представление о том, какой он человек.

Я поддерживала его политические взгляды, но не его как личность

Отношения у них были нерегулярные, от случая к случаю. Однажды вечером в конце 2021 года они переписывались. Он хотел приехать – она говорила, что не надо, она не в том настроении. Но он все-таки приехал: дверь в дом была незаперта, и она услышала его шаги на лестнице. По словам Расико, Платнер был "мертвецки пьян". Он навалился на нее и стал, невзирая на ее протесты, хватать ее за интимные места. Но на этом не остановился, а последовал за ней в спальню и "вступил с ней в половую связь против ее воли", причем сделал это, несмотря на ее просьбы, без контрацептива. После этого он мгновенно уснул, а наутро сказал, что ничего не помнит.

Расико ждала несколько недель, чтобы убедиться в том, что она не забеременела, а затем отправила Платнеру личное сообщение в Instagram о том, что их секс не был добровольным с ее стороны и что она больше знать его не желает. Почему она не обратилась в полицию? По ее словам, ей было стыдно, и она боялась мести Платнера.

Всего вероятнее, показания Дженни Расико не выдержали бы испытания в суде. Потому и NYT не опубликовала их, даже анонимно. Расико удалила всю свою переписку с Платнером. Переписка с психотерапевтом датирована самым недавним временем. Психотерапевт отказалась от комментариев, когда с ней связались журналисты (что вполне естественно – она связана врачебной тайной). Есть еще мужчина, с которым Расико встречалась после Платнера и которому она рассказала о случившемся. Его версия совпадает с рассказом Расико. Кроме того, есть подруга, с которой Расико переписывалась через полтора года после инцидента. Можно предположить, что у подруги был или намечался роман с Платнером. Politico опубликовало скриншот начала этой переписки:

– Видела на днях твой пост про устриц. Чувствую моральный долг предупредить тебя, если вы с Грэмом не просто друзья. А если просто, то пока промолчу, но как-нибудь потом расскажу эксклюзивчик, ха-ха.

– Просто друзья. Давай сюда эксклюзивчик.

Далее Расико писала, что у нее "вышла неприятная история" с Платнером, что он "не заботится о согласии" партнерши и что в пьяном виде он "не слушает, что ему говорят". Подруга подтвердила факт переписки, но отказалась от комментариев и запретила называть свое имя в публикации. Еще одна подруга вспомнила, что Расико рассказывала ей об этом случае вскоре после того, как Платнер начал свою кампанию.

Для суда мало, а для того, чтобы выбить кандидата из седла – в самый раз.

Падение

Грэм Платнер все отрицал. "Любые утверждения о действиях без согласия другой стороны являются абсолютно ложными", – заявил он в видеоролике, размещенном в его блогах. Он заявил, что берет паузу, чтобы "обдумать дальнейшие шаги" и определить лучший способ победить Сьюзан Коллинз.

Но партия уже отвернулась от него. Свою поддержку отозвали виднейшие сенаторы-демократы, включая лидера фракции Чака Шумера и Берни Сандерса. Снять свою кандидатуру призвал Платнера мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Наконец, он просто лишился средств на продолжение кампании. Организатор фандрайзинга для него заявил, что обсуждает со спонсорами возможный возврат денег.

Платнер пытался выждать, не схлынет ли волна, но момент был таков, что медлить демократы не могли. Платнеру следовало снять свою кандидатуру до 13 июля, чтобы его имя не попало в избирательный бюллетень. Возможно, он и надеялся пропустить дедлайн, но не выдержал давления и в среду объявил, что прекращает кампанию.

Не исключено, что спустя некоторое время ему удастся вернуться в политику – например, если он подаст иск к Дженни Расико и суд признает ее показания несостоятельными. Но на сегодняшний день он политический труп.

Поначалу я относился к нему с долей отстраненной иронии. Он родом из Салливана (штат Мэн) – крошечного городка, где я проводил каждое лето у бабушки. Ему, безусловно, не занимать самоуверенного обаяния. К тому же его рейтинги в противостоянии с Джанет Миллс и Коллинз оставались довольно высокими даже тогда, когда в центре внимания были лишь его татуировка с нацистской символикой и посты на Reddit.

Мой скептицизм по отношению к Платнеру усилился после обвинений в секстинге, поскольку я счел, что это ставит под сомнение его историю "искупления" – например, утверждение о том, что решение сделать татуировку в 2007 году было глупой ошибкой, совершенной в пьяном виде... Кроме того, предвыборный штаб Платнера занял крайне агрессивную позицию по отношению к Женевьеве Макдональд – бывшему политическому директору кампании, покинувшей ее в октябре (именно она предала огласке историю с секстингом. – РС). Учитывая, что обвинения в секстинге были куда менее серьезными, чем обвинения в сексуальном насилии, возникал закономерный вопрос: не была ли такая реакция вызвана тем, что в штабе знали о существовании более тяжких обвинений, которые могли всплыть наружу?.. Мало кто из нас – святые праведники. Однако в какой-то момент наступает предел, когда чья-то история перестает быть правдоподобной.

Так комментирует провал Платнера аналитик Нейт Силвер.

Многие люди ужасно врут. Он оказался в трудном положении...

Интересно отреагировал на новость президент Дональд Трамп, сам не раз сталкивавшийся с подобными обвинениями. На борту самолета на обратном пути из Турции он – пожалуй, с долей сочувствия Платнеру – сказал:

По сути, все сводится к тому, верите ли вы этой женщине. Многие люди ужасно врут. Он оказался в трудном положении... Любопытно: когда с таким же обвинением выступила республиканка, ей никто не поверил. А когда выступила эта женщина – ей поверили все.

Списав со счетов кандидата, партия должна теперь найти ему замену. Это нужно делать быстро, до 27 июля. Парторганизации штата Мэн придется специально для этого созвать съезд.

Казалось бы, новость о том, что сильный конкурент выбыл из гонки, должна обрадовать сенатора Коллинз. Но все не так просто. Люди, знакомые с положением дел в ее команде, утверждают, что там видели в Платнере "исключительно уязвимого соперника" и приберегали компромат для финиша кампании. "Они не хотели смены кандидата, – рассказал Politico анонимный источник. – Известные нам факты о Платнере должны были помочь Коллинз преодолеть "фактор Трампа", который тянет ее рейтинг вниз. Теперь же ее соперником, вероятно, станет демократ с более чистой репутацией".

Так что задача Коллинз усложнилась. Экспресс-опрос, проведенный по заказу штаба Платнера сразу после статьи об изнасиловании, показал, что он отстал от Коллинз на пять процентных пунктов (11 процентов избирателей не определились). В то же время один из потенциальных новых кандидатов демократов опережает ее на пять пунктов при семи процентах неопределившихся, а двое других отстают в пределах статистической погрешности. Битва за Мэн еще не окончена.