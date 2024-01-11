Краснодарцу дали срок за рисунок Путина и пениса в георгиевской ленте

Суд в Краснодаре приговорил местного жителя Владимира Яроцкого к полутора годам колонии за картинку с георгиевской лентой на пенисе. Внимание на приговор обратило "ОВД-Инфо".

Изображение было опубликовано на странице Яроцкого во "ВКонтакте" в мае 2023 года для неограниченного круга лиц, говорится в приговоре. На картинке художник пишет портрет Владимира Путина с натуры, но на холсте у него получается пенис. И к Путину, и к члену прикреплена георгиевская лента в виде банта.

Дело было возбуждено по уголовной статье о реабилитации нацизма. Согласно решению суда, изображение георгиевской ленты на пенисе оскверняет её как "символ воинской славы России". Про Путина в приговоре не сказано. Яроцкий признал вину.