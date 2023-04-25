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Красную площадь закроют на две недели из-за Дня Победы

Красную площадь в Москве закроют для посещения на две недели из-за Дня победы, сообщили в Федеральной службе охраны России.

Посетить площадь будет нельзя с 27 апреля по 10 мая в связи с "подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы".

Ежегодно на Красной площади проводят парад с участием военной техники. Ожидается, что в этом году по площади пройдут более десяти тысяч военных и проедут 125 единиц техники. Также на мероприятии планирует выступить президент России Владимир Путин.

В прошлогодние майские праздники Москву посетили 1,6 миллиона туристов. В этом году Москва так же входит в топ направлений на эти даты. Красная площадь является одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей России.

  • Парады на 9 мая отменили "по соображениям безопасности" в нескольких регионах России и в аннексированном Крыму. Шествий "Бессмертного полка" также не будет.

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