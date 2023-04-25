Красную площадь закроют на две недели из-за Дня Победы

Красную площадь в Москве закроют для посещения на две недели из-за Дня победы, сообщили в Федеральной службе охраны России.

Посетить площадь будет нельзя с 27 апреля по 10 мая в связи с "подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы".

Ежегодно на Красной площади проводят парад с участием военной техники. Ожидается, что в этом году по площади пройдут более десяти тысяч военных и проедут 125 единиц техники. Также на мероприятии планирует выступить президент России Владимир Путин.

В прошлогодние майские праздники Москву посетили 1,6 миллиона туристов. В этом году Москва так же входит в топ направлений на эти даты. Красная площадь является одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей России.