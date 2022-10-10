Красный Крест приостановил деятельность в Украине

Международный комитет Красного Креста временно останавливает свою деятельность в Украине из соображений безопасности. Об этом представитель организации сообщил агентству Reuters. Также приостановил свою деятельность в Украине и Норвежский совет по делам беженцев. Он пообещал, что гуманитарные миссии снова начнут работу, как только это будет безопасно.

О приостановлении деятельности было объявлено спустя несколько часов после массированного ракетного удара по Украине, нанесённого российскими войсками. Как рассказал газете "Коммерсантъ" пресс-секретарь отделения Красного Креста в Украине, сегодня утром одна из ракет взорвалась рядом с офисом организации в Киеве. Он не сообщил, пострадал ли кто-нибудь из сотрудников.