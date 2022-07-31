Красный Крест пока не получил разрешения на посещение Еленовки

Международный комитет Красного Креста (МККК)сообщил, что пока не получил официального разрешения на посещение колонии в Еленовке в Донецкой области, на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам из "ДНР".
До этого в воскресенье российское министерство обороны сообщило, что Москва официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста расследовать удар по СИЗО в Еленовке, где погибли десятки пленных украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что действуют в интересах проведения объективного разбирательства.
Киев ранее требовал от Москвы допустить на объект представителей этих организаций, отмечает Русская служба "Би-би-си". ООН и Красный Крест со своей стороны заявляли о готовности отправить в Еленовку своих представителей, ООН – с целью расследования, МККК - для помощи в эвакуации раненых.
В распространённом позднее 31 июля заявлении Красный Крест осудил атаку, указав, что считает необходимым провести беспристрастное расследование. При этом в тексте говорится, что МККК не та организация, которая уполномочена проводить подобного рода исследования.
"Семьи военнопленных должны немедленно получить всю информацию и ответы на вопросы о том, что произошло с их близкими. Стороны должны сделать всё, что в их силах, чтобы помочь установить факты и внести ясность. Однако, это не роль или мандат МККК проводить публичные расследования предполагаемых военных преступлений", - говорится в тексте комитета. Организация также отметила, что её основной приоритет сейчас заключается в том, чтобы "обеспечить раненым необходимое лечение, и чтобы с телами погибших обращались достойно".
Киев и Москва обменялись обвинениями относительно того, кто ответственен за ракетный удар или взрыв, унёсший жизни украинских военнопленных в Еленовке.
- Об атаке стало известно в ночь на 29 июля. Независимых свидетельств о подробностях случившегося пока нет. Российские государственные СМИ, а затем и журналисты Reuters показали кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожжённые фрагменты тел людей.
- По сведениям российских властей и сепаратистов, действующих на востоке Украины, жертвами удара стали 53 военнопленных, ещё 75 были ранены. 30 июля Минобороны России опубликовало список имён 48 погибших украинцев. Москва утверждает, что украинские военнопленные стали жертвами атаки ВСУ с использованием высокоточных ракет системы залпового огня HIMARS, поставленных США.
- Украинские военные обвинения отвергли и возложили ответственность за обстрел на российской армию и сепаратистов, указав на попытку российской стороны скрыть предполагаемые пытки и казни украинцев. Кроме того, в СМИ публикуются версии о том, что ракетного обстрела Еленовки не было, а здание, где содержались пленные, было взорвано изнутри.
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