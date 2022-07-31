Красный Крест пока не получил разрешения на посещение Еленовки

Международный комитет Красного Креста (МККК)сообщил, что пока не получил официального разрешения на посещение колонии в Еленовке в Донецкой области, на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам из "ДНР".

До этого в воскресенье российское министерство обороны сообщило, что Москва официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста расследовать удар по СИЗО в Еленовке, где погибли десятки пленных украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что действуют в интересах проведения объективного разбирательства.

Киев ранее требовал от Москвы допустить на объект представителей этих организаций, отмечает Русская служба "Би-би-си". ООН и Красный Крест со своей стороны заявляли о готовности отправить в Еленовку своих представителей, ООН – с целью расследования, МККК - для помощи в эвакуации раненых.

В распространённом позднее 31 июля заявлении Красный Крест осудил атаку, указав, что считает необходимым провести беспристрастное расследование. При этом в тексте говорится, что МККК не та организация, которая уполномочена проводить подобного рода исследования.

"Семьи военнопленных должны немедленно получить всю информацию и ответы на вопросы о том, что произошло с их близкими. Стороны должны сделать всё, что в их силах, чтобы помочь установить факты и внести ясность. Однако, это не роль или мандат МККК проводить публичные расследования предполагаемых военных преступлений", - говорится в тексте комитета. Организация также отметила, что её основной приоритет сейчас заключается в том, чтобы "обеспечить раненым необходимое лечение, и чтобы с телами погибших обращались достойно".

Киев и Москва обменялись обвинениями относительно того, кто ответственен за ракетный удар или взрыв, унёсший жизни украинских военнопленных в Еленовке.