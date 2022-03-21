Россия передала Красному Кресту данные об украинских военнопленных

Россия передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 военнопленных украинцах. Их готовы обменять на солдат российской армии, сообщила в эфире RT уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест… ", — сказала Москалькова.
Ранее – на прошлой неделе – состоялся первый обмен военнопленными между Россией и Украиной. Десять российских солдат были обменена на мэра Мелитополя Ивана Фёдорова.
"Как вы видели, меня обменяли на девять российских солдат. Но солдатами этих – наверное, по возрасту я не могу сказать "детей" – юношей, их точно нельзя назвать, потому что парням по 18-19 лет", – сказал Федоров в интервью телеканалу "Настоящее время".
Мэр Мелитополя отметил, что в плену его не били, однако давили психологически.
- 19 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в интервью ТСН, что в украинском плену находятся 562 россиянина. Верещук утверждала, что, по оценкам украинских властей, российские войска с 24 февраля пленили около 270 украинских военных. Минобороны России официально эти данные не раскрывает. Москалькова утверждает, что военнопленных украинских солдат "гораздо больше", чем 500.
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