Россия передала Красному Кресту данные об украинских военнопленных

Россия передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 военнопленных украинцах. Их готовы обменять на солдат российской армии, сообщила в эфире RT уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест… ", — сказала Москалькова.

Ранее – на прошлой неделе – состоялся первый обмен военнопленными между Россией и Украиной. Десять российских солдат были обменена на мэра Мелитополя Ивана Фёдорова.

"Как вы видели, меня обменяли на девять российских солдат. Но солдатами этих – наверное, по возрасту я не могу сказать "детей" – юношей, их точно нельзя назвать, потому что парням по 18-19 лет", – сказал Федоров в интервью телеканалу "Настоящее время".



Мэр Мелитополя отметил, что в плену его не били, однако давили психологически.