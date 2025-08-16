"Американский народ на стороне Украины". Что говорят опросы

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина вновь увеличила давление на Украину. Нефтяные санкции против России пока сняты с повестки. Барак Равид пишет в Axios о "непростом" разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, на котором, якобы, было сказано, что Путин возможно готов остановить войну в обмен на украинские территории. Трамп сказал, что судьба соглашения теперь зависит от Зеленского. Равид пишет, что позиции Трампа после переговоров с Путиным "очень неблагоприятны" для Украины и что предстоящий в понедельник визит Зеленского в Белый дом может оказаться "трудным". Полгода назад встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете закончилась публичным скандалом, после чего США приостановили военную помощь Украине. Однако затем помощь была восстановлена, а Трамп заговорил о Путине жестче и стал грозить России санкциями. Причиной этому может быть то, что большинство американцев, значительная часть партии самого Трампа, и даже его супруга - скорее, на стороне украинцев.

Общая картина

Не только среди демократов, но и среди контролирующих Конгресс республиканцев много сторонников Украины, которые ждут возможности ввести новые санкции против России - но лишь с согласия Трампа. Вокруг Трампа есть представители его изоляционистского движения "Америка прежде всего", выступающие, в частности, против расходования денег налогоплательщиков на поддержку Украины, и республиканцы с более традиционными взглядами "внешнеполитических ястребов", которые считают необходимым жестко противостоять России.

Показательны разногласия по вопросу о военной помощи. The Hill пишет: "Республиканцы начинают признавать, что Украине понадобится еще один крупный пакет военной помощи от Конгресса... Некоторые республиканцы в Конгрессе ожидают, что война еще затянется на месяцы, и хотят выделить десятки миллиардов долларов на снабжение Украины оружием, чтобы остановить российское наступление".

Что говорят стороны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс несколько дней назад: "С нас хватит финансирования войны в Украине. Мы хотим мирного урегулирования. Думаю, американцам осточертело отправлять деньги из своих налогов в особенности на этот конфликт. Если европейцы захотят закупить оружие у американских производителей, мы не против, но больше не будем финансировать это сами”.

Сенатор-республиканец, пожелавший остаться анонимным - в интервью The Hill: "Посмотрите на изменение тональности слов, которые использует Трамп [в отношении] Путина". По словам сенатора, есть растущее осознание президентом "важности того, чтобы Украина была успешной, а Путин - нет".

Подробности

После саммита с Путиным у Трампа может снова меняться тональность речи, и республиканцы открыто не противоречат лидеру партии, но президент испытывает давление общественного мнения - и оно не на стороне Путина. В частности, супруга президента Мелания стала весьма популярной среди украинцев после того, как Трамп недавно описал их беседу: "Мои разговоры с Путиным всегда очень приятные, и затем ночью летят ракеты… Я прихожу домой, говорю первой леди, я разговаривал с Владимиром сегодня. Чудесная беседа. Она: Правда? Еще один город только что оказался под ударом".

The Hill приводит слова республиканского поллстера Джима Маклафлина, что президент знает: большинство американцев не хотят победы России и считают Путина врагом. "Очевидно, американский народ на стороне Украины", приводит издание его слова.

Последнее исследование Pew Research Center говорит, что около 60% американцев не уверены в способности Трампа принимать мудрые решения в отношении российско-украинской войны. 29% считают, что США не оказывают достаточной поддержки Украине, 25 - что поддержка на правильном уровне, 18 - что слишком большая (и число сторонников поддержки выросло в последнее время).

Исследовательский центр Chicago Council on Global Affairs сообщает о “драматическом росте поддержки Украины со стороны республиканцев”, ссылаясь на данные нового опроса. Свыше 60% поддерживают военную и экономическую помощь Украине (52% в марте). Свыше 70% поддерживают усиление санкций против России. 60% положительно относятся к Зеленскому; к Путину - лишь 10%.

Что дальше

Предстоит увидеть, изменят ли встречи Трампа и Путина в пятницу и Трампа и Зеленского в понедельник отношение американцев к происходящему.