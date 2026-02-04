"Кремлевский маньяк хочет убивать". Соцсети – о новых обстрелах Украины

В ночь на вторник Россия нанесла новые разрушительные удары по украинским городам, призванные оставить без тепла и воды их жителей в разгар зимних морозов. Это произошло всего спустя четыре дня после того, как Дональд Трамп объявил о недельном "энергетическом перемирии", на которое якобы согласился по просьбе президента США Владимир Путин.

Ударам в ночь на вторник подверглись Киев, где и после прошлый атак остаются без тепла сотни многоэтажных домов, Харьков и другие города и области. Эксперты говорят, что военный эффект таких атак ничтожен, а их основная цель – подавить волю украинцев к сопротивлению российской агрессии и заставить Владимира Зеленского принять российские условия, фактически капитулировав.

Анна Гин

Хочется начать с яркой, очень эмоциональной матерный тирады. Такой, что даже последний алкоголик дядя Вася, который держит в страхе соседнюю общагу, покраснел бы от смущения.

Но я интеллигентная девочка, поэтому просто вдохну и выдохну. Три раза.

Сегодняшняя ночь безусловно войдет в историю Харькова, как одна из самых жутких за последние четыре года. А этот город видел много ужасного.

Больше трех часов мы сидели в тамбурах, ванных комнатах, подвалах и молились. Летело всё – баллистические ракеты, авиабомбы, ударные беспилотники всех модификаций. Взрывы гремели, кажется, во всех районах города и области. Один за одним.

Лично я сбилась со счета. Мы с собакой и попугаем прятались в ванной. Ну как "прятались" – сидели подальше от стекол. Хотя какое это имеет значение в момент, когда постоянно сыплются сообщения "Все в укрытие, ракета на город!". Ты просто не можешь отделаться от мысли, что эта ракета сейчас влетит прямо в твое окно. А там без разницы в каком месте квартиры находиться.

Такие массированные российские обстрелы бывали и раньше. Но в этот раз всё умножалось на температуру за окном. Минус двадцать два ночью. И ты не знаешь, за что молиться – за "дожить бы до утра" или чтобы оголтелые не попали в последнюю уцелевшую теплостанцию.

Батареи стали ледяными за считаные минуты

На втором часу этого ада ожидаемо вырубило электричество. Попали, твари. В нашем доме мгновенно пропало и тепло. Батареи стали ледяными за считаные минуты.

Мэр Харькова тут же, ночью, в телеграм-канале написал обращение к жителям, которое по настроению больше походило на прощальное письмо.

Я переведу фрагмент.

"Обстрел Харькова продолжается уже три часа. Бьют целенаправленно по энергетической инфраструктуре. Цель очевидна – оставить город без тепла в сильный мороз. Нам придется принимать тяжелые решения. Чтобы не замерзли тепловые сети мы будем вынуждены слить воду из систем для 820 домов".

Вот и всё, подумала я. Или быстрая смерть от ракеты или медленная от переохлаждения. Заебись выбор. Простите, дядя Вася во мне всё же прорывается.

Тут еще, наверное, надо оговориться о моем физическом состоянии, хотя я не хотела рассказывать. Но история, похоже, может быть поучительной. Еще в прошлую среду я застряла в лифте, что теперь вообще не новость – неожиданно вырубило свет. В лифте, по современным меркам, я просидела недолго – уже через 30 минут меня вытащил механик (если читаешь меня, дорогой Андрей, знай – ты супергерой). Но в лифте было очень холодно, и я успела перемерзнуть. К вечеру болело ухо, к ночи полголовы. В пятницу я уже была в челюстно-лицевой. Флюс, киста, щипцы, кровь, боль.

Это если коротко. В общем сегодня ночью, во время обстрела, я сидела в ванной с распухшим лицом и стаканчиком нимесила в руках. Собака скулит, ракеты летят, света нет, тепла больше не будет.

И в этом всём а*уе, что я сделала? Правильно, пошла спать. Надела куртку, шапку, укрыла двумя одеялами добермана и выключила нафиг звук в телефоне.

Знаете, вспомнила сцену из Титаника, которая меня в этом фильме зацепила больше всего. И это не Дикаприо с Уинслет на карме корабля. Это эпизод с женщиной, которая во время дикой суеты озверевших от ужаса пассажиров, тихо пела колыбельную, укладывая детей в каюте тонущего судна.

Простите, что я так много говорю, это, видимо, нервное. Но я продолжу.

Я засыпала в шапке и думала: "Твари, вы всё-таки меня сломали".

Потом думаю, стоп, куда умирать, мне утром нужно снять ролик для британцев. Завтра в Лондоне ВВС делает премьерный показ документалки о Харькове. И режиссер Альбина очень просила меня записать короткое обращение к зрителям. Кстати, там sold out – все билеты проданы.

Лежу и думаю, вот что я им скажу? Из-под одеяла, с флюсом на пол-лица и шапкой на башке.

Так и уснула.

Просыпаюсь через три часа от того, что мне жарко. Спросонья решила, что я в аду – котёл, огонь, черти. Оказалось, дали свет. И отопление!

С искренним ликованием "*б-твою-мать!!" (тут снова – дядя Вася, но уже в положительной коннотации) я растолкала Гектора, и мы пошли гулять.

Британцам я сняла невероятно красивый, заснеженный харьковский парк. Сказала, что настоящие боги не на олимпе, а тут, рядом. Это украинские рабочие, техники, энергетики, которые ночью, в двадцатиградусный мороз, ремонтировали разбитые орками системы, чтобы вернуть тепло в дома.

Сказала, что лучшие люди на земле – это защитники ВСУ.

Сказала, что безумный кремлевский маньяк хочет убивать. И что никакая дипломатия не способна договориться с серийным убийцей. Что нам нужны Томагавки, а им – реальные санкции. Схема такая.

Р.S. Я знаю, что сейчас многие семьи в Харькове, Киеве, Днепре всё еще остаются без тепла. Я искренне верю, что у коммунальщиков получится его вернуть. Мы должны выстоять. И выстоим.

Наталья Мичковская

Украину уже не бомбят, там же перемирие. Так мне сказали вчера.

Если вы тоже так думаете, то, возможно, вам пора уже покидать свою вымышленную страну розовых пони?

Сегодня ночью и утром Киев пережил очередную (какое кошмарное безысходное слово) страшную атаку. Разрушены жилые дома и детский сад. Есть погибшие и раненые.

И знаете, что говорят жители микрорайона с разрушенным детским садом? Повезло!

Повезло, что ударили ночью и там не было малышей.

Повезло, что попало именно в детский сад, а не в больницу, которая буквально в двух шагах. Потому что там реанимация и люди точно были - и больные, и персонал.

Повезло, что попало именно в детский сад, а не в больницу

Я не представляю, как люди почти четыре года живут в мире, где везение - это вот так.

Сегодня вся Украина долгие часы была под массированным комбинированным обстрелом: БПЛА и ракеты, в том числе и баллистика. Обычно, когда я утром открываю свою ленту и мессенджеры, все уже закончилось. Но сегодня это продолжалось ещё и все утро, детям отменили занятия в школах.

В минус 20 без света, воды и тепла под постоянными ужасными бомбардировками живут миллионы украинцев в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Кривом Роге. В 21 веке! А весь мир относительно спокойно наблюдает за этим геноцидом.

Страна в центре Европы, моя Украина, истекает слезами и кровью - почему это не вызывает ужаса у всех, кто это знает?

Разве можно к этому привыкнуть? Неужели это можно оставить безнаказанным?

Я от всей души желаю, чтобы каждой твари (вы не представляете, как долго я подбирала это слово!) все, что она делает, вернулось втройне.

Yakovina Ivan

Сейчас идет сильная бомбардировка Киева, со всех сторон на город летят дроны и ракеты, взрывы громыхают уже час, наверное. Понятно, что Путин и Ко хотят заморозить город. У них это не получится, хотя, конечно, бед наделают много.

Олег Кашинцев

Сегодня "армия" Путина ударила беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами по ТЭЦ и ТЭС, которые работали только на отопление районов Киева, Харькова и Днепра и не имели отношения к военным объектам.

Сотни тысяч семей, включая детей, намеренно оставлены без тепла в самые суровые морозы. Температура в Украине местами до −25 °C.

Слово "армия" я специально взял в кавычки, потому что это никакая не армия, это — террористическая организация, которую однажды таковой действительно признают на международном уровне.

Nora Agerova

Всех, кто пережил эту ночь: жители Киева, Днепра, Харькова, Одессы, Винницы и близлежащие районы, поздравляю! Слава Богу! На Позняках было громко. Очень. Три раза с промежутками. Ну и традиционно до утра я не спала, ибо все летело то на Бровары, то на Борисполь, то на… короче, лично я не могу заснуть. Из плюсов. Во время пребывания в коридоре с нашими соседями-молодой парой с храпящей собачкой мы разговорились первый раз в жизни. И … я реально отвлеклась от страха.

Евгений Эрлих

Из утренних новостей узнаешь, что в Украине почти аномально (для последних лет) холодная зима, чем удачно воспользовались российские ракетчики - "А давай еще раз херанем по ТЭЦ, и пусть х0xлi там подохнут на морозе". И херанули. Считай половина Харькова и Киева без света и тепла. За окном и внутри минус 20, привет от братского народа.

Что такое умирать от холода мало кто из нас понимает, мало кто сталкивался с такой напастью (так же, как мало кто уже знает, что такое голод). Я понимаю. Советская армия могла (и смогла) и не такому научить. Представьте, что ваши кости стекленеют, а в мозг втыкают ледяную иглу. Да нет, такое невозможно представить. Сначала человек сопротивляется, прыгает, бегает, укутывается во что попало. Потом им овладевает усталость и безразличие. Потом сладкий сон, и даже становится тепло. Потом - "этого снеговика тоже в морг, а вот того попробуем откачать…"

Представьте, что ваши кости стекленеют, а в мозг втыкают ледяную иглу

Минус 20…

Из утренних новостей узнаешь, что Европа по-прежнему закупает путинский газ в миллионах кубометров, что "Украина всех немного за..бала", что воевать цивилизованные итальянцы, немцы и французы не собираются, что Трамп повесил портрет Путина, и что дальнобойные ракеты Киеву на пятый год войны никто поставлять не будет, иначе Москва и вправду обидится… И, кстати, а давайте против русских эмигрантов в Европе еще что-нибудь придумаем, запретим им в Эстонии покупать квартиры, пусть по чужим углам тусуются, "оккупанты проклятые" (а Латвия такая - "так мы уже запретили! Вы че, эстонцы, медлите!")

После утренних новостей хочется сказать: "Идите на хер!"

Украинцы, сил вам.

Андрей Волна

РАНЬШЕ ОНИ ХОТЬ ЧУТОЧКУ СТЕСНЯЛИСЬ.

С самого начала полномасштабной российской агрессии украинцы знали, - если ожидается визит какой-нибудь представительной европейской (да и любой международной) делегации, то с большой долей уверенности можно было сказать - ночь и день (а то и дольше) русские бомбить не будут. Да, были исключения. Но массированных отстрелов не было всё же.

Сегодня же россияне открыто ПРАЗДНУЮТ первую годовщину так называемых "переговоров".

Прямо накануне визита в Киев Марка Рютте (а это значит, Генсек НАТО уже едет по территории Украины; если он не отменил визит, конечно) Украина находится под массированным рашистским комбинированным (БПЛА + бомбардировка приграничных городов + ракеты, в том числе и баллистика) обстрелом.

Ракеты летят прямо сейчас. Обесточены большая часть Харькова и Днепра, нет ни воды, ни тепла. В Харькове мэр призвал освободить трубы от воды.

В Харькове минус 21 сейчас.

Без тепла остаются многие дома в Одессе и Кривом Роге, Запорожье и Виннице. Везде почти.

Обстрел продолжается.

Итого. За год "переговоров":

1. Путинскому режиму и самому путину во многом вернули казалось бы навсегда утраченную легитимность на международном уровне;

2. США по сути прекратили союзнические отношения с Украиной. И превратились в обычного продавца оружия. При этом даже продают с оговорками;

3. Поставки оружия (в том числе и средств ПВО) в Украину сократились.

В РЕЗУЛЬТАТЕ весь мир спокойно (хорошо, более-менее спокойно) наблюдает за творящимся реальным геноцидом в Украине: наблюдает за массовым террором населения.

И Украина держится практически и только за счет несокрушимости.

Но больше смысла в слове именно на украинском языке: НЕЗЛАМНIСТЬ.

Что же. Могу повторить то, что я не раз и не два говорил в интервью в Страсбурге.

Не хотите (не можете?) полноценно защитить Украину от русских ракет?

Тогда рано или поздно (скорее рано) увидите эти ракеты у себя в небе.

Такова логика террора. Такова логика геноцидальной войны в центре Европы.

Фото из ТГ. Сегодня ночью российский дрон поразил в Киеве "важную" цель - очередную многоэтажку.

Андрей Мальгин

Шел четвертый день семидневного прекращения ударов по энергетике Украины, которое якобы предложил Трамп и с которым якобы согласился Путин (со слов Трампа). Четвертый день из семи.

Этой ночью российские войска нанесли удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами по восьми областям Украины. Под ударом оказались многоэтажки, в которых успели после предыдущих обстрелов запустить тепло, а также ТЭЦ и ТЭС, которые работают исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре. Точнее работали, потому что сейчас это куча железа. Это не были военные цели; сотни тысяч семей, в том числе и дети, целенаправленно оставлены без тепла в пик зимних холодов, когда температура на улице достигала -25 С. Ближайшие две ночи в Киеве будет -21 С. В Днепровском районе Киева сегодня прямое попадание в детский сад.

За ночь Россия выпустила по украинским городам:

- четыре ракеты "Циркон"/"Оникс";

- 32 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-300;

- семь крылатых ракет Х-22/Х-32;

- 28 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

- 450 БПЛА, около 300 из них — Shahed.

Теперь снова 1170 многоэтажек в Киеве без тепла, в Харькове без тепла 820 домов.

И что же инициатор недельной гуманитарной передышки Трамп? Можно не сомневаться, в лучшем случае он промолчит. А если не промолчит, будет и дальше рассказывать о несостоявшемся "недельном перемирии" как о своем состоявшемся достижении. Русские же продолжат ежедневно напоминать ему про "формулу Анкориджа". Беда в том, что "Формула Анкориджа" (если она была) полностью выветрилась из памяти Трампа. Он не сможет вспомнить, даже если бы захотел, что он там обещал Путину. Остается только надувать щеки и согласно кивать головой. Даже если Путин уверенно заявит, что Трамп в Анкоридже разрешил выборочно бомбить школы и детские сады, американский президент спорить не будет: а вдруг разрешил? В крайнем случае: "Разве я это говорил?"

Кирилл Рогов

Трамп не отмазывает Путина, говоря, что тот выполнил обещание не бомбить украинские города неделю. Трамп отмазывает Трампа.

Следите за руками. 29 января Трамп сообщил о своем разговоре с Путиным и просьбе не бомбить Украину одну неделю в связи с холодами. Мир замер и начал отсчитывать неделю. Однако 30 января Песков сказал Рейтерс, что да, Путин, разумеется, согласился на просьбу Трампа не бомбить Киев (!) неделю до 1 февраля.

Здесь получается, что договоренность должна была действовать с 25 января по 1 февраля. Однако 25–29 февраля российские удары спокойно себе продолжались. И только после заявления Трампа 29 января они останавливаются на 3 дня (30, 31, 1е). 2 февраля они возобновляются, а Трамп утверждает, что Путин выполнил договоренность.

Что здесь важно. Инициатива Трампа не имела особого смысла: инфраструктура разбомблена, за неделю ее не восстановить, перерыв слишком маленький. Чистый беззастенчивый пиар: смотрите, какой я крутой и гуманный. Но Путин, в принципе, мог бы и уважить старичка, не бомбить там дней 5 для правдоподобия. Но нет, он сознательно ставит Трампа в двусмысленное и слабое положение. То есть как бы его посылает, но не на три буквы, а на две. Трамп выкручивается.

Путин сознательно ставит Трампа в двусмысленное и слабое положение

Тут есть два вывода. Первый, Путин недоволен Трампом, не идет ему навстречу и подставляет. Второй - хуже. И он состоит в том, что любые гарантии безопасности Украине, данные Трампом, мало чего стоят. Трамп просто обвинит Украину в том, что она нарушила условия их предоставления, и откажется их исполнять.

У Трампа нет принципов, нет репутации, у него вместо них есть свой блог и капслок. Он блогер. Поэтому никто не собирается заключать с Трампом СДЕЛКИ. Ты должен просто выплыть в этом информационном треде, а когда Трамп переключится на новый тред, можно будет как-то разобраться и по-тихому нормализовать ситуацию.

Leonid Nevzlin

Так называемое "энергетическое перемирие" закончилось этой ночью очередным массированным обстрелом критической инфраструктуры Украины. Путинские войска применили как стратегическую авиацию, так и баллистические ракеты. Также имеется пока официально не подтверждённая информация об очередном пуске гиперзвуковых "Цирконов".

Под ударом оказались ТЭЦ и ТЭС, работавшие исключительно в режиме обогрева жилых районов Киева, Харькова и Днепра. "Цели — не военные. Исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице −25°", — заявил министр энергетики Украины. По состоянию на этот час известно, что сотни домов в Киеве и Харькове остались без отопления. В украинской столице в результате обстрела пострадали пять человек.

Перемирие, которое уместнее назвать перезарядкой, завершилось предсказуемо. Завтра в ОАЭ должны продолжиться переговоры между делегациями Украины, РФ и США. Террор мирного населения, прозванный Холодомором, по замыслу Москвы, должен оказать максимальное давление на Киев.

Остаётся лишь один непроясненный вопрос: Дональд Трамп, по словам самого президента США, просил Путина не наносить удары по энергетике в пиковые морозы и сокрушался, что украинцам "очень холодно". Будет ли этот удар трактован Вашингтоном как акт неуважения к личным просьбам американского лидера — или там скажут, что в Украине уже потеплело?

Олеся Панченко

Ну что? Энергетическое перемирие закончилось. Не жили хорошо, нечего и начинать?

У нас очень разумная политика, и власть, и провластные эксперты ведут себя не только потужно, но и мудро.

Хорошо, например, перед каждым новым раундом заявлять, что мы хотим мира, но для этого нужно на Путина побольше давить. Когда мы его задавим, тогда и будет мир. Побольше санкций и репараций, и никаких компромиссов по территориям. А Путина сразу в тюрьму после войны. Сначала в суд, конечно . Путин, услышав такое, немедленно побежит мириться. Задрав штаны, побежит.

Особенно услышав, как сторонники мира объясняют согражданам, что ввиду нашей слабости мы пока воевать дальше не можем, но, как только наберемся сил (благодаря передышке), - тут же отвоюем всё назад. …

… Хорошо в нынешних обстоятельствах объяснять, что путин согласился неделю по Киеву и по энергообъектам не стрелять только потому что у него ракет не хватает. Слабо, тебе путин, киевлян заморозить, накося выкуси, - кричим мы рядом с замороженной канализацией, выливая какашки из ведра в снег.

Кого мы берем на слабо? Постаревшего мальчика из петербургской подворотни?

Кого мы берем на слабо? Постаревшего мальчика из петербургской подворотни? В алгоритме действий которого в ответ на "слабо?" отвечать агрессией?

Если учесть наше нынешнее положение, - можно считать такую политику очень мудрой и дальновидной.

Заявлять, например в ответ на предложение приехать в Москву договариваться,: нет, уж лучше вы к нам.

Тут только один вопрос : кому больше надо? Вы можете плевать себе в тарелку и писать против ветра, законом это не запрещено.

Если вас интересует не результат , а процесс. При чём тут борщ, когда такие дела на кухне?

Или, если вас интересует совсем не тот результат, который вы объявляете желаемым.