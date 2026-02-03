Новая массированная атака на Киев. В Харькове "били по энергообъектам"

Россия в ночь на 3 февраля нанесла новый массированный удар дронами и ракетами по Киеву, Днепру, Харькову, Одессе и другим городам Украины.

В Киеве повреждены многоэтажные жилые дома, загорелся детсад. Пострадали три человека, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на местные власти.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о вызовах бригад медиков в Днепровский и Деснянский районы. В Печерском районе, по данным Кличко, в результате падения обломков дрона на территорию АЗС были повреждены здание станции, четыре автомобиля и линии электропередачи. Кличко отметил, что в результате ночной атаки количество домов без теплоснабжения в Киеве возросло до 1170.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал о повреждении нескольких многоэтажек и учебного заведения в Днепровском районе. Позже Кличко сообщил о повреждении и возгорании в детсаду. Есть также повреждения нежилых помещений, автозаправки, машин.

Тимур Ткаченко отметил, что ранним утром по местному времени были зафиксированы последствия атаки на Киев в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах.

О трёх пострадавших в результате атаки на Киев сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Власти Харькова заявили о целенаправленных ударах минувшей ночью по энергетической инфраструктуре города. По данным мэра Игоря Терехова, обстрел продолжался несколько часов. "Цель очевидна: нанести максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильный мороз", - написал Терехов. Он отметил, что в связи с последствиями атаки принято решение слить воду из систем отопления в 820 домах, "питающихся от одной из крупнейших ТЭЦ".

В Харькове из-за ударов разворачивают более 100 пунктов несокрушимости. Это специально оборудованные места для оказания помощи гражданам при длительных отключениях электроэнергии, тепла и связи.

В Днепре ночью был поврежден объект инфраструктуры, два частных жилых дома, трехэтажный жилой дом и общежитие, сообщили в службе по ЧС.

Российские военные также ударили по Сумской области. По данным Нацполиции Украины, в результате атак пострадали четыре человека. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что повреждено здание школы в одном из микрорайонов города, частные дома и объекты инфраструктуры. Он не уточнил, что это был за объект инфраструктуры, но написал в своем телеграм-канале: "Теперь света будет еще меньше".

В Сумах, как рассказал исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь, зафиксировано попадание по многоквартирным домам в Заречном районе. В одном из домов "повреждены поставки тепловой энергии в доме", выбиты около 10 окон. В другом доме возник пожар на четвертом этаже, повреждены балкон и окна, отмечает Настоящее время.

Новый массированный удар по Украине нанесён на фоне ожидаемого 4-5 февраля нового раунда трёхсторонних переговоров в Абу-Даби делегаций Украины, США и России. В Киев во вторник приезжает генсек НАТО Марк Рютте. Днем, по данным депутатов, он должен был выступить в Верховной Раде.

Российские власти на протяжении всей войны отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.