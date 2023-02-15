Кремль не позовёт на послание Путина СМИ из "недружественных" стран

Кремль не пригласит СМИ из "недружественных" стран на послание Федеральному собранию, с которым президент России Владимир Путин планирует обратиться 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на мероприятие будут аккредитованы СМИ, которые представляют "дружественные" страны. "Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать. Они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу", – пояснил Песков.

Российские власти признали недружественными более 60 государств за введение или поддержку ими санкций в ответ на вторжение России в Украину. В этот список входят в том числе США, страны Евросоюза, Великобритания, Канада и Япония.

В 2022 году Путин не выступал с обращением к Федеральному собранию в нарушение Конституции России. Путин объяснил это тем, что "сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время". В СМИ утверждали, что отказ от послания связан с обстановкой на фронте в Украине.

Помимо послания, Путин в 2022 году отменил свою традиционную большую пресс-конференцию и ежегодную "Прямую линию", в ходе которой он отвечал на вопросы россиян.