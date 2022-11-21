Кремль в поисках выхода?

Ракетная война против Украины. Досрочные выборы президента Казахстана. Обсуждают главный редактор "Новой газеты-Европа" Кирилл Мартынов и эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов.
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Ракетная война против Украины. Досрочные выборы президента Казахстана. Обсуждают главный редактор "Новой газеты-Европа" Кирилл Мартынов и эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Видеоверсия программы
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