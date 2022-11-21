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Президент Казахстана Токаев победил на выборах с более 80% голосов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сможет оставаться у власти до 2029 года

По предварительным данным ЦИК Казахстана, действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев набрал 81,3% голосов на досрочных президентских выборах. Пять его соперников получили по 2-3%. Об этом сообщает Tengrinews.

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его однократным.

Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, в том числе две женщины из неправительственного сектора, выступающие за сохранение традиционных ценностей Казахстана. Кандидат "против всех", по результатам воскресного экзитпола, набирал 5,2%, что бьётся с предварительными итогами ЦИК. В голосовании приняли участие более 8,3 миллиона человек – 69,4% всех избирателей Казахстана.

Наблюдатели сообщили о десятках нарушениях своих прав. Рано утром в Алматы без объяснения причин задержали независимого наблюдателя. Также наблюдатели заявили, что их удаляли с участков или не допускали на них, ограничивали в перемещении, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней. В ответ на это председательница ТИК в Алматы заявила, что "официально никаких нарушений не было".

В день выборов оппозиция провела как минимум две акции протеста против "выборов без выбора". Оба пикета продлились менее десяти минут – их участников задержала полиция. Накануне голосования также были задержаны несколько оппозиционных активистов – их отправили под административный арест.

  • В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. По просьбе президента Токаева в страну были введены войска России и её союзников. После завершения беспорядков войска вывели.
  • После подавления беспорядков Токаев заявил о необходимости политических реформ. В их рамках были внесены поправки в Конституцию – референдум об их "всенародной поддержке" прошёл в июне 2022. Среди прочего родственникам президента запретили занимать руководящие посты в государственном секторе, а самому президенту – быть членом политических партий.
  • Касым-Жомарт Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. В апреле 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%. После внесения поправок в Конституцию его срок "обнулился". По итогам нынешних выборов Токаев, которому сейчас 69 лет, сможет оставаться у власти до 2029 года.

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