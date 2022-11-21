Президент Казахстана Токаев победил на выборах с более 80% голосов

По предварительным данным ЦИК Казахстана, действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев набрал 81,3% голосов на досрочных президентских выборах. Пять его соперников получили по 2-3%. Об этом сообщает Tengrinews.

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его однократным.

Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, в том числе две женщины из неправительственного сектора, выступающие за сохранение традиционных ценностей Казахстана. Кандидат "против всех", по результатам воскресного экзитпола, набирал 5,2%, что бьётся с предварительными итогами ЦИК. В голосовании приняли участие более 8,3 миллиона человек – 69,4% всех избирателей Казахстана.

Наблюдатели сообщили о десятках нарушениях своих прав. Рано утром в Алматы без объяснения причин задержали независимого наблюдателя. Также наблюдатели заявили, что их удаляли с участков или не допускали на них, ограничивали в перемещении, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней. В ответ на это председательница ТИК в Алматы заявила, что "официально никаких нарушений не было".

В день выборов оппозиция провела как минимум две акции протеста против "выборов без выбора". Оба пикета продлились менее десяти минут – их участников задержала полиция. Накануне голосования также были задержаны несколько оппозиционных активистов – их отправили под административный арест.