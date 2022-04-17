Папа римский призвал остановить войну, "в которую втянули Украину"

Папа римский Франциск призвал восстановить мир в Украине, обращаясь с традиционным посланием "К городу и миру" (Urbi et Orbi) по случаю празднования Пасхи, которую понтифик назвал в этом году "Пасхой войны".

"Да будет мир в истерзанной Украине, столь жестоко подвергшейся насилию и разрушению беспощадной и бессмысленной войны, в которую её втянули", - сказал глава Римско-католической церкви, выступая перед собравшимися на площади перед Собором Святого Петра в Ватикане.

Франциск подчеркнул, что мировые политики должны услышать мольбы о мире. "Пусть будет мирное решение, и прекратится игра мускулами в то время, когда страдают люди", - заявил понтифик.

Он вспомнил и о длительном периоде пандемии коронавируса, которая за два с лишним года унесла множество жизней. "Пришло время выйти из мрака на свет, рука об руку, используя нашу силу и ресурсы. Вместо этого мы демонстрируем, что в нас ещё жив дух Каина, которые видел в Авеле соперника, а не своего брата, и думал о том, как его устранить", - сказал Франциск. Он добавил, что "в его сердце сейчас все многочисленные жертвы войны в Украине, миллионы беженцев и внутренне перемещённых лиц, разделённые семьи, предоставленные сами себе старики, разбитые жизни и разрушенные до основания города".

Ранее в ходе всенощной пасхальной службы глава Римско-католической церкви осудил войну в Украине за "жестокость и мрак". В конце проповеди он также произнес традиционное пасхальное приветствие "Христос воскрес!" на украинском языке. На богослужении присутствовал мэр Мелитополя Иван Фёдоров, который ранее был взят в плен российскими военными, а затем обменян, и трое украинских депутатов. Понтифик отошёл от подготовленного заранее текста и обратил внимание на украинцев. "Все мы молимся за вас и с вами", – сказал Франциск.

17 апреля в этом году праздник Воскресения Христова отмечают христиане западного обряда – католики и протестанты. У православных верующих Пасха будет через неделю, а пока - Вербное воскресенье.