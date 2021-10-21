Критик Кадырова назвал руководителя арестованных в Турции россиян

Чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов подтвердил информацию турецких источников о том, что все четверо россиян, арестованных в Турции, являются уроженцами Чечни. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.

"Я подтверждаю, что из шести задержанных четверо были чеченцами. Мы знали о них, и сейчас данные подтверждены турецкой прокуратурой", - сказал Халитов Кавказ.Реалии. Он назвал имя предполагаемого руководителя группы - это некий Беслан Расаев. По словам Халитова, известны имена и других членов группы, в которой, кроме россиян, были также гражданин Украины и гражданин Узбекистана.

Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору ранее сообщал, что подозреваемых связывают с подготовкой покушения в Турции на двух чеченцев: Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии Рустама Ажиева. В начале сентября их связывали с нападением на сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова в Стамбуле.

Согласно сообщению газеты Sabah, следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной статье им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Российское посольство и МИД ситуацию пока не комментировали.

Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация 9 октября задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. Об их аресте официально было объявлено только 20 октября.

В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.