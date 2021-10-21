Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Критик Кадырова назвал руководителя арестованных в Турции россиян

Хасан Халитов

Чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов подтвердил информацию турецких источников о том, что все четверо россиян, арестованных в Турции, являются уроженцами Чечни. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.

"Я подтверждаю, что из шести задержанных четверо были чеченцами. Мы знали о них, и сейчас данные подтверждены турецкой прокуратурой", - сказал Халитов Кавказ.Реалии. Он назвал имя предполагаемого руководителя группы - это некий Беслан Расаев. По словам Халитова, известны имена и других членов группы, в которой, кроме россиян, были также гражданин Украины и гражданин Узбекистана.

Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору ранее сообщал, что подозреваемых связывают с подготовкой покушения в Турции на двух чеченцев: Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии Рустама Ажиева. В начале сентября их связывали с нападением на сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова в Стамбуле.

Согласно сообщению газеты Sabah, следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной статье им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Российское посольство и МИД ситуацию пока не комментировали.

  • Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация 9 октября задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. Об их аресте официально было объявлено только 20 октября.
  • В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG