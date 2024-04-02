Крупнейших ретейлеров России проверят из-за роста цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит крупнейшие торговые сети из-за роста цен на куриные яйца. Среди тех кто попадёт под проверки "Магнит", "Ашан", "Перекресток", "Дикси", "Пятерочка", "Лента" и другие. Об этом сообщает РИА "Новости".
ФАС проверит, заключались ли между ретейлерами антиконкурентные соглашения, в результате чего выросла стоимость яиц. "Проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации", - говорится в сообщении ведомства.
В декабре прошлого года ФАС возбудила уголовные дела против четырёх производителей куриных яиц в Кировской области и в аннексированном Крыму. Причиной стало резкое повышение отпускных цен на свою продукцию. Ведомство подозревает их в картельном сговоре.
- В 2023 году в России значительно выросли цены на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре они подорожали на 15,1 процента, с начала года – на 35,5 процента, в годовом выражении – на 40,3 процента. Как отмечают "Известия", в некоторых регионах торговые сети начали продавать яйца поштучно.
- 13 декабря правительство России одобрило обнуление пошлин на импорт куриного яйца с 1 января по 30 июня 2024 года.
- Президент России Владимир Путин на прямой линии 14 декабря и итоговой пресс-конференции сообщил, что высокая стоимость куриных яиц в стране связана с увеличением спроса на фоне роста доходов населения. По его словам, спрос превысил предложение, а власти не успели позаботиться об увеличении импорта яиц.
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