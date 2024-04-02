Крупнейших ретейлеров России проверят из-за роста цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит крупнейшие торговые сети из-за роста цен на куриные яйца. Среди тех кто попадёт под проверки "Магнит", "Ашан", "Перекресток", "Дикси", "Пятерочка", "Лента" и другие. Об этом сообщает РИА "Новости".

ФАС проверит, заключались ли между ретейлерами антиконкурентные соглашения, в результате чего выросла стоимость яиц. "Проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации", - говорится в сообщении ведомства.

В декабре прошлого года ФАС возбудила уголовные дела против четырёх производителей куриных яиц в Кировской области и в аннексированном Крыму. Причиной стало резкое повышение отпускных цен на свою продукцию. Ведомство подозревает их в картельном сговоре.