В погоне за яйцами. Кого считать бедными и богатыми в России

Доля жителей России, чей среднедушевой доход превышает 100 тысяч рублей в месяц, по итогам 2022 года выросла до 7,4%, следует из данных Росстата, которые содержатся в разделе, посвященном уровню жизни населения. Это дало повод государственному агентству РИА "Новости" написать о максимальном значении "за все время ведения статистики". То есть, как следует из того же материала, с 2013 года.

Российское статистическое ведомство и до 2013 года отслеживало среднедушевые доходы населения, но разбивая их по группам, которые регулярно менялись. Так, в 1995 году (это первый год в рядах данных Росстата) нижняя планка была на уровне 100 тысяч рублей, а верхняя – 800 тысяч. Те, кто получал из разных источников меньше 100 тысяч в месяц на человека, были бедными, и таких было всего 1,5 процента.

Остались ли нижние 7 тысяч теми же 7 тысячами

Сейчас (точнее, по состоянию на конец 2022 года – это самые свежие статистические данные), как и в 2013 году, нижняя планка – 7 тысяч рублей. Удивительным образом доля населения, которое по своим среднедушевым доходам до этой планки не дотягивает, почти не отличается от показателя 1995 года – 1,4%. В 1998 году (это первый год после деноминации рубля) нижняя граница составляла 400 рублей. Верхняя – 2 тысячи. В 2003-2005 годах государственная статистика делила население на группы с нижней границей в 1 500 рублей в месяц верхней – 12 тысяч рублей.

Данные с 2013 по 2022 год действительно представлены с одной и той же разбивкой по группам населения, отсюда и "максимальное значение за все время ведения статистики". Вопрос в том, насколько данные за 2022 год сопоставимы с данными за 2013-й, и остались ли 100 тысяч рублей 2013 года теми же 100 тысячами в 2022-м. Или, что еще более важно, остались ли нижние 7 тысяч теми же 7 тысячами.

Проще всего, конечно, посмотреть на то, сколько рублей дают за доллар. В 2013 году среднегодовой курс был 31,85 рубля, в 2022 – 68,5, а в минувшем 2023 году уже 85,16. Если исходить из этого, то 100 тысяч рублей в конце 2022 года – это столько же, сколько 46 тысяч в конце 2013-го. А нынешние 100 тысяч – это 37 тысяч в рублях 13-го года.

Яйца подорожали почти втрое, курица – примерно вдвое

Для тех, кого не убеждает курс, поскольку Россия сама себя обеспечивает продовольствием и цены, по крайней мере на еду, от курса не зависят, существуют и другие цифры. Есть люди, которые хранят старые кассовые чеки, а потом выкладывают их сканы в сеть. Если верить этим чекам, литр молока в 2013 году (то есть задолго до достижения продовольственной безопасности) можно было купить за 34 рубля, десяток яиц категории С1 – за 42 рубля, килограмм картофеля за 10 рублей, а тушку цыпленка по цене 87 рублей за килограмм.

Теперь тоже самое молоко в том же самом магазине стоит 73 рубля, причем с 13-процентной скидкой и не за литр, а за 950 миллилитров. Яйца подорожали почти втрое, курица – примерно вдвое. Даже за килограмм самой дешевой картошки придется выложить в полтора раза больше, чем в 2013 году – 15 рублей вместо 10. Иными словами покупательная способность и 100 тысяч, и 7 тысяч рублей снизилась – причем кратно.

Есть, наконец, официальные данные того же Росстата по инфляции за все эти годы. Накопленная потребительская инфляция за 2014-2022 годы составила 86,8%. И если исходить из них, то 100 тысяч в конце 2022 года – это 53 тысячи 530 рублей в 2013-м.

Фактически доля состоятельных россиян снизилась

А теперь вернемся к данным, которые послужили поводом для всего этого разговора. Напомню, что в конце 2022 года доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц составила чуть менее 7,5%. В 2013 году больше 60 тысяч в месяц получало почти 6,9% россиян, а доходы еще 6,4% населения страны располагались в диапазоне от 45 до 60 тысяч рублей. То есть фактически доля состоятельных россиян снизилась.

А главное, что с доходом ниже 7 тысяч рублей в России по-прежнему живет 1,4 процента населения, а это около 2 миллионов человек.

Но дело даже не в этом. Спорить о том, стали ли россияне в массе своей жить лучше или хуже и что растет быстрее – доходы или цены, бессмысленно. Достаточно взглянуть на другие данные того же Росстата – данные о расходах. Российские статистики и тут распределяют население по группам, хотя и несколько иначе, чем при мониторинге доходов. Россиян просто поделили на 10 равных частей – от 10% самых бедных, до 10% самых богатых. И в 2013 году 10 процентов самых малообеспеченных россиян тратили на продукты питания и безалкогольные напитки 43,9 процента своего дохода, а в 2022 – 48 процентов.

А самое любопытное в том, и у 10% самых обеспеченных россиян картина точно такая же. В 2013 году, до санкций, "антисанкций" и победы продовольственной безопасности, они тратили на еду 15,8% своих доходов, а в 2022 – 20%. И все остальные 10-процентные группы по доходам стали тратить на продовольствие на 3-4 процента своего дохода больше. Можно было бы все списать на последствия кризисов 2014-2015 годов, но и сравнение 2022 года с довоенным 2021 годом не оставляет сомнений: доля доходов, которую россияне тратят на еду выросла во всех группах.

Когда Росстат соберет все данные и опубликует цифры за 2023 год, можно не сомневаться, что доля россиян со среднедушевым доходом выше 100 тысяч рублей в месяц поставит новый абсолютный рекорд. И у официальной прессы появится новый повод для публикаций. Вот только у того же Росстата выйдут и другие данные, о которых опять никто не напишет.