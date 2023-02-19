Крупнейший в стране. Зачем России новый следственный изолятор

В Московской области рядом с Солнечногорском начинается строительство самого большого СИЗО в России. Проект задумывался, чтобы обеспечить вывод за пределы столичной кольцевой автодороги московских следственных изоляторов, в первую очередь "Бутырки". Неизвестно, будет ли это реализовано: теперь ФСИН после модернизации намерена развивать "Бутырку" как первый в стране "цифровой СИЗО".

Вдали от городов

В конце прошлого года премьер-министр России Владимир Мишустин подписал распоряжение о выделении 42 гектаров земли рядом с подмосковным Солнечногорском (у трассы М11, между деревнями Шапкино и Ожогино) для строительства нового СИЗО. Для сравнения, площадь Кремля – 28 гектаров. Самый большой СИЗО в России на данный момент – "Кресты-2" в Колпино, пригороде Санкт-Петербурга, он занимает 35 гектаров.

И "Кресты-2", и будущий солнечногорский СИЗО рассчитаны на четыре тысячи заключенных каждый. Ещё два года назад строительство солнечногорского СИЗО планировалось куда скромнее, на 1200 заключенных. 23 января был определен бюджет строительства солнечногорского СИЗО – более 22 миллиардов рублей. Эти цифры содержаться в изменениях, которые российское правительство внесло в федеральную программу "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2030 годы".

Строительные работы под Солнечногорском предполагается вести вплоть до 2030 года. На сайте госзакупок на момент публикации материала корреспондент Радио Свобода не обнаружил контрактов, связанных с подготовкой к строительству.

– В настоящее время идет разработка планирующей документации, учреждение будет расположено в Солнечногорском районе на территории участка, который ранее относился к землям сельскохозяйственного назначения, и что важно – вдали от жилой застройки, – рассказывает Радио Свобода Петр Попов, заместитель председателя Общественного совета при УФСИН Московской области.

Он отмечает, что проблемы со следственными изоляторами есть как в Москве, так и в Подмосковье.

Многие из изоляторов Подмосковья были построены еще в середине XVIII век

– Не секрет, что в настоящее время многие следственные изоляторы как Москвы, так и Московской области осуществляют свою деятельность в условиях превышения численности подозреваемых, обвиняемых – так называемого "перелимита". Это влияет и на условия содержания, а также значительно возрастает нагрузка на личный состав ведомства. Одной из причин "перелимита" является нехватка камерных площадей в СИЗО, многие из изоляторов Подмосковья были построены еще в середине XVIII века, – подчеркивает Попов.

Размещение следственных изоляторов в зданиях, которым более ста и даже двухсот лет, и в которых практически невозможно организовать минимально человечные условия – проблема, касающаяся всей России.

– Многие планы ФСИН по модернизации своих учреждений появились из-за постановлений Европейского суда по правам человека. Огромное количество жалоб касательно следственных изоляторов было на условия содержания и на "перелимит", – рассказывает Наталья Таубина, директор фонда "Общественный вердикт".

Власти России больше не признают решений Европейского суда, но строительство более современных СИЗО не отменено. Насколько актуальна в масштабах всей России проблема "перелимита" – большего количества подследственных и осужденных, чем может вместить СИЗО – по словам Таубиной, сказать трудно.

ФСИН радикально сократила публикацию статистики

Она отмечает, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса количество арестантов в российских СИЗО сократилось. В то время заметно меньше людей стали отправлять за решетку до суда, опасаясь вспышек ковида в тюремных камерах. В 2021 году вновь начался небольшой, но рост количества арестантов в СИЗО. Что происходит сейчас – неизвестно. На фоне интереса СМИ к вербовке заключенных на войну, ФСИН радикально сократила публикацию статистики о том, что происходит в учреждениях ведомства.

Тюрьма, к которой привыкли

Самым старым и самым перегруженным арестантами СИЗО в Москве является "Бутырка". Впервые о её возможном закрытии заговорили в 2011 году, на фоне скандала со смертью Сергея Магнитского. Затем предложения закрыть это СИЗО высказывали уже не правозащитники, а функционеры ФСИН.

Несколько лет правозащитница Анна Каретникова проработала в структуре службы исполнения наказания Москвы, сейчас она покинула Россию, опасаясь уголовного преследования.

Выбор этого места критиковали правозащитники

– В камерах на 22 человека в "Бутырке" может находиться до девяти человек без собственных индивидуальных мест (кроватей), и о [положенных] четырех квадратных метрах на человека в такой ситуации речи не идет. Но это связано в большей степени не с "маленькими СИЗО", а с тем, что сажать надо меньше и не кого попало, а также быстрей расследовать и рассматривать уголовные дела. На моей памяти о расселении "Бутырки" говорили в различных вариациях столько раз, что я перестала в это верить и обращать внимание, – рассказывает Каретникова.

В ходе обсуждения возможного закрытия "Бутырки" и появилась идея СИЗО рядом с подмосковным Солнечногорском. Выбор этого места критиковали правозащитники: оттуда почти тридцать километров до Москвы. А вывоз арестанта на суд или следственные действия даже из существующих СИЗО, которые находятся внутри столицы – каждый раз поездка в течение нескольких часов в унизительных условиях в переполненных автозаках.

Каретникова считает, что вряд ли из-за постройки СИЗО рядом с Солнечногорском закроют "Бутырку".

– В "Бутырке" недавно сделан суперремонт, потрачена куча денег, перестроили сборку и всё административное здание, по итогам приехал министр [юстиции] посмотреть, с ним директор ФСИН. Сказали, что тут теперь будет крутейший "цифровой" изолятор. Будут специальные самообучающиеся системы слежения-оповещения, мне начальник СИЗО объяснял. Какое теперь переселение? Меня злило, что на показуху такие средства тратятся, а котельную не ремонтируют, что нормально в камерах топить не могут, – добавляет Каретникова.

В конце 2022 года ФСИН совместно с правительство Москвы анонсировало развитие "Бутырки" как "цифрового СИЗО". При подготовке материала на сайте "Госзакупок" не удалось найти контракты, связанные с этим проектом.

Ещё одна проблема "Бутырки" – легендарный тюремный замок построен в XVIII веке, но в советское время вплотную к зданию пристроили многоэтажные жилые дома. Жители этих домов – расположенных в самом дорогом, Тверском районе Москвы – неоднократно писали жалобы на такое соседство.

Никто не хочет получить рядом очередную жилую многоэтажку, фудкорт или торгово-офисный центр

– У нас была переписка с ФСИН по этому вопросу. И действительно [тюремное ведомство] подтверждало, что ведётся подготовка перевода "Бутырки" за пределы Москвы. Назывался то ли 24, то ли 26 год. Действительно, время от времени поступали жалобы то на лай собак [тюремной охраны], на громкое радио, то на крики из камер (перекрикивания заключенных между камерами). На наши обращения и жалобы руководитель учреждения реагировал довольно быстро и старался учесть их. Однако жителей беспокоит дальнейшая судьба этого места. Никто не хочет получить рядом очередную жилую многоэтажку, фудкорт или торгово-офисный центр. Много раз слышал мнение: "пусть тут лучше будет тюрьма, к которой мы привыкли, чем все вышеперечисленное", – рассказал Радио Свобода Яков Якубович, бывший глава Тверского муниципального округа Москвы.