"Пытка в стиле гестапо". Акции в поддержку Навального и Украины

21 и 22 января 2023 года по всему миру пройдут акции в поддержку Алексея Навального и других российских политзаключенных. Их организуют антивоенные и демократические сообщества россиян, уехавших из страны. Мероприятия, приуроченные к двухлетию возвращения Алексея Навального в Россию и его аресту, состоятся более чем в 80 городах 30 государств. На странице организаторов акции на ФБ говорится, что число людей, готовых выйти и поддержать политзаключенных в России, постоянно растет.

Ожидается, что в акциях будут участвовать россияне, живущие в США, Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Аргентине, Португалии, Израиле, Испании, Швеции, Швейцарии, Австрии, Чехии, Сербии, Польше, Японии, Южной Корее, Латвии, Литве, Эстонии и других государствах.



Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он лечился после отравления, 17 января 2021 года. Против него возбудили несколько уголовных дел и отправили за решетку. С июня 2022 года оппозиционер находится в исправительной колонии №6 строгого режима в Покрове Владимирской области и подвергается давлению со стороны администрации.

С письмами к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером обращались российские врачи, адвокаты и депутаты. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала российские власти освободить Навального из тюрьмы.

Радио Свобода поговорило с организаторами и участниками готовящихся акций в разных странах. Большинство их покинули Россию по политическим причинам. Положение Алексея Навального и других политзаключенных, а также развязанная Россией война в Украине не могут оставить их равнодушными.

В США акции организует уехавший из России в 2011 году IT-консультант Дмитрий Валуев. В 2021 году они с женой участвовали в создании движения Russian America for Democracy in Russia. По словам Дмитрия, акция в этом году станет самой многочисленной:

Задача власти – сломать Навального

– Список городов пополняется, на данный момент их не менее 15 – от традиционных Бостона и Майами на восточном побережье до Сиэтла и Лос-Анджелеса на западе. Плюс новые города – Эль-Пасо, Миннеаполис, Таллахасси и Тампа. Практически везде, где есть сообщества россиян, люди не хотят оставаться в стороне. Нам важно выразить солидарность российским политзаключенным, потому что это наши единомышленники, люди схожих стремлений. Каждый из уехавших легко может представить себя на месте этих политзаключенных – если бы они не уехали, остались в РФ и продолжили бы открыто выражать свои взгляды.

Навальный – самый известный политзэк в России, который до отравления и ареста был самым влиятельным политиком в стране. Человек больших организационных талантов, политического чутья, несгибаемой воли к свободе и справедливости, ставший символом стремления к свободе миллионов людей. Задача власти – сломать Навального, сломать символ сопротивления и стремления к свободе, заставить его подчиниться и через него сломить это стремление в людях, сломать мораль. Издевательства над Навальным – это пытки и издевательства над всеми нами. В этом и состоит смысл путинских репрессий – запугать, сломать, лишить желания продолжать сопротивление. Поэтому общественные кампании по привлечению внимания к судьбам политзаключенных так важны, – полагает один из организатор акции в США Дмитрий Валуев.

Акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных пройдут в Испании. Их координирует живущая в Барселоне филолог-испанист и переводчик Юлия Таран, уехавшая из России в конце 90-х годов:

Вся отвественность сейчас лежит на нас

– В Испании акции пройдут в пяти городах. В четырех городах будут митинги – это Мадрид, Барселона, Аликанте и Валенсия. В Малаге это будет просто встреча активистов в украинском ресторане, там будет открыта выставка антивоенных карикатур, сбор средств на гуманитарную помощь и так далее. Это все организует Испанская ассоциация свободных россиян "Олива", которая объединяет несколько сотен наших единомышленников по всей Испании. Это россияне, которые выступают против путинского режима.

Мы солидарны с Алексеем Навальным, потому что именно он нас объединил, наша ассоциация была основана именно в связи с арестом Алексея Навального в 2021 году. Тогда за Навального в России выходили тысячи человек. Сейчас все изменилось, эти люди никуда не могут выйти, поэтому ответственность сейчас лежит на нас. Цель российской власти – устранить Навального физически, это модус операнди этого режима. Мы прекрасно помним много таких историй – Щекочихин, Немцов и т.д. Но поскольку эта власть труслива, она боится сделать это открыто. Поэтому сейчас они пытаются ослабить его морально, физически, делают все, чтобы этот человек перестал представлять для них угрозу. Если он не сломается, я боюсь, что они будут продолжать эту линию до последнего. Поэтому мы должны делать все возможное, для того чтобы этого не произошло, – говорит Юлия Таран.

Один из организаторов акций в Германии – житель Дюссельдорфа, директор Академии повышения квалификации Юрий Никитин. По его словам, мероприятия в поддержку Навального пройдут в нескольких городах – Берлине, Гамбурге, Гёттингене, Франкфурте, Дюссельдорфе и Штутгарте:

Навальный и политзаключенные -– такие же жертвы путинского режима, как народ Украины

– Алексей Навальный и все политзаключенные – это такие же жертвы путинского режима, как и народ Украины, и о них ни в коем случае нельзя забывать. И когда говорят, что, мол, какие политзаключенные, когда гибнут люди, – разница, на мой взгляд, лишь в том, что в одном случае они гибнут быстро, а в другом их убивают медленно. Сначала человека пытаются отравить, а потом его мучают в тюрьме – это медленная, более жестокая смерть. Его убивают медленно и на виду у всех, чтобы неповадно было. Точно так же, как его могли убить, взорвать или устранить как-то еще в 2020 году. Но выбрали именно способ мучительной смерти – с помощью запрещенного биологического оружия. А теперь они показывают другой способ – медленный, но верный: голод, болезни, изоляция по всем фронтам. Это настоящая пытка в стиле гестапо. Раньше у нас показывали про гестапо фильмы, а теперь показывают всему миру, что такое настоящее гестапо, и оно – в России. Конечно, надо выражать свою солидарность и требовать это прекратить. Это очередной повод напомнить правительствам стран, в которых мы выходим на улицы, что нужно помогать Украине, пытаться всеми силами добиваться ликвидации путинского режима, потому что иначе всем будет хуже, – уверен организатор акции в Германии Юрий Никитин.

В Литве акцию в поддержку политзаключенных организует московский муниципальный депутат Елена Котеночкина, уехавшая из России после возбужденного против нее уголовного дела о дискредитации армии. По ее словам, мероприятие пройдет в Вильнюсе напротив российского посольства, в нем примут участие несколько десятков человек:

Мы в лучших условиях, чем те люди, которые остаются в этом ГУЛАГе

– Акция приурочена к двухлетию ареста Алексея Навального, но мы будем говорить и о других политических заключенных, которые остаются в тюрьмах, в СИЗО или в колониях. Мои коллеги Алексей Горинов и Илья Яшин, осужденные за антивоенные высказывания и освещение событий в украинской Буче, уже отправлены в колонии. Мы будем как бы их голосами, потому что они хотели бы сейчас высказываться против войны, но не могут себе этого позволить. Поэтому на акциях будет звучать и антивоенная повестка. Мы расскажем о многих людях, которые заключены под стражу в связи с антивоенными высказываниями в России. Сейчас в России больше 500 человек находятся в заключении по политическим мотивам, в том числе около 110 – по общему "антивоенному делу". Понятно, что в самой России влиять на ситуацию с политзаключенными вообще никак не возможно. Мы хотим привлечь внимание мировой общественности.

Мы должны показывать, что, уехав из страны, мы не расслабились. Да, мы в лучших условиях, чем те люди, которые остаются в этом ГУЛАГе, и мы можем себе позволить выйти с акцией протеста и выразить свою поддержку политическим заключенным. Я думаю, они будут рады услышать, что во многих городах мира россияне помнят о них и проводят акции в их поддержку, – уверена Елена Котеночкина.

Один из участников акции в поддержку Алексея Навального в Париже – российский правозащитник Лев Пономарев. Она пройдет 22 января в три часа дня на площади Трокадеро:

Навальный – личный заключенный Путина

– Алексей Навальный – один из сотен политзаключенных в России. Но ситуация, в которой он оказался, уникальна и вызывает большую тревогу. Он не просто один из наиболее ярких и уважаемых оппозиционных политиков, но и человек, которого Кремль пытался отравить, и судя по всему, продолжает пытаться убить, создавая условия, невыносимые для жизни. Навальный – оппонент действующей власти, имеющий масштабную поддержку среди гражданского общества. Навальный – "личный заключённый" Путина. Нет сомнений, что невыносимые условия содержания в колонии создаются по личному распоряжению Путина. К политику не допускали врачей, когда у него были невыносимые боли. Когда Алексей держал голодовку, заключенные жарили курицу в его присутствии, что никогда ранее не дозволялось распорядком колонии. Последний год половину срока он проводит либо в ШИЗО (штрафном изоляторе), либо в ПКТ (помещении камерного типа).

Но мы знаем про Алексея, а про многих не знаем, и наша задача – говорить про всех политзаключенных, убеждать Запад в необходимости разрушения путинского режима, который, конечно же, падет после победы Украины, – уверен правозащитник Лев Пономарев.