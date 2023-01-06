Вплоть до упразднения права. Репрессивные законы 2022 года

В 2022 году в России принимались новые законы, вводящие суровые наказания для несогласных с политикой государства, устанавливающие всё более жесткий контроль за гражданами страны. А практики привлечения людей на войну с Украиной показали, что Россия может обходиться без законов вообще.

Безотказный принтер

Государственную думу России и в целом весь российский парламент прозвали "взбесившимся принтером" еще в 2013 году: разгромив протестное "белоленточное движение", власти стали принимать всё более жесткие законы, ограничивающие свободу собраний, слова, объединений, совести. Этот процесс продолжался десятилетие, но в 2022 году депутатам ещё оставалось, что ужесточать.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в конце осенней сессии заявил, что в 2022 году нижняя палата российского парламента установила рекорд: приняла 653 закона. 60 процентов успешно прошедших через парламент законопроектов внесло правительство, и лишь 30 процентов – члены палаты.

Депутаты могут быть важными лоббистами в процессе корректировки формулировок законопроектов между чтениями. Особенно в вопросах, не касающихся политического курса. Иногда некоторые из них могут даже протестовать против дальнейшего закручивания гаек: например, депутаты фракции КПРФ выступали против запретов на митинги, принятых в конце 2022 года.

Один из лидеров КПРФ Сергей Обухов крайне осторожно сравнивает путинский режим с Франко и Муссолини, но в целом партия поддерживает и вторжение в Украину, и аннексию её территорий, и мобилизацию. Даже если КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" вдруг с чем-то несогласны, голосов "Единой России" и ЛДПР хватит, чтобы утвердить любое нужное Кремлю решение. В Совете Федерации дискуссий ещё меньше, чем в Госдуме.

Радио Свобода представляет основные направления, по которым российское законодательство ужесточалось в 2022 году.

Военная цензура

Введена административная статья за дискредитацию армии, уголовная ответственность за "повторную дискредитацию" и "фейки" о российских вооруженных силах. По административной статье выносят штрафы в десятки тысяч рублей, уже составлено более пяти тысяч протоколов.

Давление на противников войны происходит по всей стране

Заведены сотни уголовных дел, некоторые из них уже прошли через суды. В некоторых случаях ограничиваются условными сроками, но есть и реальные приговоры. Самое большое наказание получил политик Илья Яшин – восемь с половиной лет лишения свободы.

Давление на противников войны происходит по всей стране – от мегаполисов до самых мелких поселков. Это уничтожило возможность как-либо публично выражать несогласие с военным вторжением в Украину внутри России.

Сверхурочная работа для военных нужд

Принято законодательство, запрещающее бизнесу в ряде случаев отказываться от военных заказов, корректировать их условия.

Измены родине

Появился ряд новых уголовных составов. Переход или участие в боевых действиях на стороне противника приравнивается к государственной измене, за это полагается от 12 до 20 лет лишения свободы. Добровольная сдача в плен – до 10 лет.

Появился ещё один уголовный состав – призывы к действиям, направленным против безопасности России

Несогласованный со спецслужбами выезд из РФ человека, допущенного к гостайне – до 7 лет лишения свободы. Конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями, в том числе спецслужбами, якобы против интересов России – до 8 лет. В принципе, это даже либерализация: раньше в таких случаях применяли статью о госизмене, предполагающую наказание вплоть до 20 лет.

Появился ещё один уголовный состав – призывы к действиям, направленным против безопасности России. До 7 лет лишения свободы.

Иноагенты

Законодательство об "иностранных агентах" к концу 2022 года подверглось унификации. Вместо четырех типов "иноагентов" появился один общий реестр.

Существенным нововведением стало появление понятия "иностранного влияния": его самого по себе достаточно для признания "агентом", искать иностранное финансирование у инакомыслящих властям больше не нужно.

"Если мы пропишем закон более конкретно, это повредит суверенитету нашего государства", – откровенно заявил депутат Госдумы Василий Пискарев в ходе второго чтения законопроекта. Так Пискарев объяснил расплывчатость понятия "иностранное влияние".

Так называемых "иноагентов" ограничили в преподавательской деятельности и возможности работы с детьми, их продукция должна быть доступна лишь с 18-летнего возраста. "Иноагенты" больше не могут входить в советы при органах власти и получать гранты от властей России.

В одном пакете с законодательством об "иноганетах" введены существенные ограничения вообще для всех россиян на проведение митингов у зданий органов власти, учебных заведений, транспортных узлов, церквей и т.п. Как эти вопросы связаны друг с другом, власти не объясняли.

Закрытия СМИ

В соответствии с новым законодательством генпрокурор и его заместители получили возможность закрывать иностранные СМИ и приостанавливать лицензии российских СМИ до полугода за "публикацию недостоверных сведений".

Диверсионная деятельность

После вторжения в Украину в ответ на многочисленные поджоги военкоматов в России и взрывов на Крамском мосту, расширены уголовные статьи, связанные с диверсионной деятельностью. Теперь за нее можно получить срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Впрочем, на судьбе конкретных задержанных это вряд ли серьезно отразится: "диверсионные" статьи УК практически копируют применяемые к задержанным партизанам "террористические" статьи УК, и там тоже возможная ответственность – вплоть до пожизненного.

Георгиевские ленточки

Осквернение георгиевских лент теперь официально уголовно наказуемо. Впрочем, правозащитники отмечают, что ранее за это наказывали и без специальной статьи. Как за один из символов воинской славы.

ЛГБТ

Появилось законодательство о так называемом "полном запрете гей-пропаганды". Ранее запрет на распространение информации о гомосексуальности или смене пола формально касался лишь несовершеннолетних. Основной пострадавшей стороной оказались видео-сервисы и культурные учреждения, которым пришлось самоцензурировать всё, что могло бы коснуться гомосексуальной темы. А книжным магазинам и библиотекам – убирать из продажи книги.

Такси

Сведения о поездках граждан на такси, заказанные через российские агрегаторы, будут доступнее для ФСБ. Перевозчиков обяжут для этого вести специальный журнал поездок.

Суррогатные матери

Принят закон, запрещающий оказывать услуги суррогатного материнства для иностранцев и одиноких мужчин. По мнению российских властей, таким образом рожденных в России детей защищают от возможного гомосексуального влияния.

Вне законов

Любое ужесточающееся законодательство всё-таки предполагает официальную процедуру задержания человека, водворение в СИЗО, следствие и суд. И уголовные дела, в том числе на десятки томов и тысячи страниц. Каждый уголовный процесс сжигает тысячи человеко-часов полицейских, следователей и прокуроров.

Поэтому российский режим постепенно учится обходиться вообще без фиксированных правовых норм.

Мобилизация показала, что обычных россиян можно отправлять на фронт вопреки всем действующим процедурам

На оккупированных территориях Украины только сейчас формируются структуры правоохранительных органов России, этот процесс официально растянут на несколько лет. Многие месяцы в захваченных украинских населенных пунктах полицию, следствие, прокуратуру и суд заменяла поддерживающая минимальный уличный порядок Росгвардия, вольная "вершить правосудие" в меру своего разумения.

Мобилизация показала, что обычных россиян можно отправлять на фронт вопреки всем вроде бы действующим процедурам и правилам: без медкомиссий, с нарушениями доставлять в военкоматы, мобилизовывать через военкоматы не по месту регистрации.

В российских СИЗО и колониях оказалось большое количество украинцев, задержания которых вообще никак не оформлено. Хотя законами России строго регламентирован порядок, как человек может попасть в исправительное учреждение или следственный изолятор, и на каких основаниях оттуда выйти.

С правовой точки зрения, наиболее разрушительна для России деятельность "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина. Исправительные колонии – режимные объекты, никакой богатый бизнесмен не имеет юридических оснований вообще заходить на их территории для беседы с осужденными. И тем более забирать из колоний – на неких условиях, до подписания российским президентом указов о помиловании.

Между тем, таким образом на фронте оказались десятки тысяч арестантов. Законодательно отрегулировать этот процесс в Государственной думе и Совете Федерации пытаются уже постфактум, на рассмотрении находится два законопроекта по этому поводу.

"И вот сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает: никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил. Всё это фикция – это вранье про воспитательную работу и исправление как возможность освободиться досрочно. По щелчку пальцев, буквально в течение суток, убийц и грабителей с огромными сроками освобождает никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он "топтал 10 лет", – так прокомментировал деятельность Евгения Пригожина в местах лишения свободы оппозиционный политик Алексей Навальный, осужденный российским судом.

Публичная казнь участвовавшего в войне с Украиной заключенного Евгения Нужина, очевидно, не была единственной, осуществленной "ЧВК Вагнера", никто расследовать ее не собирается. Зато в конце 2022 года первое чтение в Госдуме прошел законопроект, предполагающий снятие ответственности за преступления в ходе войны, если они были совершены в интересах России на оккупированных территориях Украины.

Денис Шедов, аналитик ОВД-Инфо, член совета Центра защиты прав человека "Мемориал":

– Прошедший год был очень богат на репрессивные нововведения. Можно долго перечислять их, а также докручивания предыдущих, создание новых инструментов подавления прав и свобод. Чрезвычайно важный негативный эффект на российское общество будут иметь законы, нормы и практики, связанные с мобилизацией и отправкой людей на войну.

Были новости, что первые заключенные, пошедшие на войну, были амнистированы. Данная практика создает совершенно новый прецедент для российской правовой системы, когда оставшиеся немногие правовые механизмы, по сути дела, нивелируются. Если готов идти на войну и убивать, больше не надо переживать насчет законов. Это безумно опасно для российского общества, в которое будут возвращаться люди, которые пошли на войну вместо отбытия наказания.

За год войны российские законодатели потеряли всякую связь с нормами права

Что касается новых законов, нужно отметить законы о военных фейках, дискредитации армии. В связи с принятыми весной статьями сотни людей уже находятся под уголовным преследованием, тысячи людей столкнулись с административным. Кодификацию законодательства об "иноагентах" и превращение его в механизм маргинализации, преследования всех неугодных власти, без четких и понятных правовых критериев.

Стоит отметить полный запрет так называемой ЛГБТ-пропаганды, развивающий дискриминационные эффекты, которые будут аукаться всему обществу многие годы даже после их отмены. Я, безусловно, верю, что все эти законы будут отменены как не имеющие ничего общего с правом.

За год войны российские законодатели потеряли всякую связь с нормами права, абсолютно инструментализировали законодательство. И это тоже очень опасная тенденция: законы принимаются очень быстро, не соблюдаются нормы и требования. За один день, с очень сжатыми чтениями, максимально урезано публичное обсуждение принимаемых норм.

Про будущее реформирование системы – сложный вопрос. Все снести разом в любом случае не получится. Мне кажется, важно будет не забыть про неправовые нормы, которые можно как можно скорее отменить или заменить.

Наталья Таубина, директор фонда "Общественный вердикт":

Существенная часть принятых в 2022 году законов, безусловно, вредны для общества. Если об этом ещё можно говорить, для правового государства. Из пересекающегося с нашей работой я бы выделила законодательство о военной цензуре, также поправки, касающиеся госизмены, изменения в законодательство об "иностранных агентах".

В этом году мы, скорее всего, столкнемся с уголовными делами за неисполнение законодательства об "иностранных агентах": за непредоставление документов о включении в реестр, с маркировками будут сложности. После привлечений по административным статьям будет уголовная ответственность.

Безусловно, важны изменения в законодательство, касающиеся "традиционных ценностей", – эти законы однозначно крайне вредны и репрессивны, но не входят в сферу деятельности "Общественного вердикта".

В последние годы и особенно в 2022 году, помимо новых законов, в разные законодательные акты внесли столько дополнений и изменений, размывающих смысл многих статей и создающих простор для произвола, что мне кажется, в будущем законодательство проще будет писать чуть ли не с чистого листа.