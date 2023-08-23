Крупный инвестор призвал отказаться от крови мечехвоста в лабораториях

Экологи и крупный французский инвестор призывают фармацевтические компании отказаться от голубой крови мечехвоста в лабораторных исследованиях. Об этом пишет Financial Times.

Французский банк BNP Paribas присоединился к экозащитникам и направил письма 14 крупнейшим фармкомпаниям мира с просьбой использовать вместо крови мечехвоста её искусственный аналог – рекомбинантный фактор С (rFC).

Ежегодно кровь мечехвостов применяется в миллионах тестах по обнаружению эндотоксинов – ядов внутри клеток бактерий, которые могут вызывать болезни. Из-за промышленного использования популяция мечехвостов серьёзно сокращается, что вызывает тревогу экологов. Кроме того, уменьшение числа мечехвостов угрожает существованию морских птиц, питающихся их яйцами.

На популяцию мечехвостов, живущих на планете уже около 450 миллионов лет, также влияет разрушение их среды обитания и промышленное рыболовство.