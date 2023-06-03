В Бразилии ради производства мяса вырубили более 800 млн деревьев

В тропических лесах Амазонии вырубили более 800 миллионов деревьев, чтобы удовлетворить мировой спрос на бразильскую говядину. Об этом говорится в материале Бюро журналистских расследований (TBIJ), Guardian, Repórter Brasil и Forbidden Stories.
За последние шесть лет из-за расширения ранчо, на которых выращивают животных на убой, леса Амазонии сократились на 1,7 миллиона гектаров. Это больше площади Калининградской области.
Расследователи изучили спутниковые снимки тысяч бразильских ранчо вблизи более двадцати скотобоен. Все они принадлежат трём крупнейшим экспортёрам говядины, которые поставляют мясо на рынки Евросоюза, Великобритании и Китая. Все три фирмы публично заявляют о своей приверженности устойчивому развитию и об отказе от сотрудничества с фермами, связанными с обезлесением.
"Амазония очень близка к переломному моменту. Поэтому такие цифры очень тревожны. Амазония не может позволить себе терять такое количество деревьев... это имеет планетарные последствия", – считает Алекс Виератна, старший директор международной организации Mighty Earth, которая борется за живую планету.
- Помимо вырубки лесов под животноводство, выращиваемые для человеческого использования животные выделяют большое количество метана – парникового газа, способствующего глобальному потеплению.
- Недавние исследования показали, что сокращение выбросов метана – один из самых быстрых способов замедлить глобальное повышение температуры.
- Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и других животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.
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