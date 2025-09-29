В аннексированном Крыму хотят запретить творчество "иноагентов"

Российский парламент аннексированного Крыма направил в Госдуму инициативу о введении запрета на публичное исполнение и демонстрацию произведений авторов, признанных в России "иностранными агентами". Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По проекту предлагается закрепить в законе положения о запрете на использование творчества "иноагентов" и рассмотреть вопрос об административной ответственности за нарушение этой нормы. Какая именно ответственность может быть введена, не уточняется.

Региональные парламенты, в том числе крымский, обладают правом законодательной инициативы и могут направлять свои предложения в Госдуму.

В сентябре в России вступили в силу поправки, полностью запрещающие "иноагентам" заниматься просветительской и образовательной деятельностью. В книжной сфере это вызвало неопределённость, так как из текста закона непонятно, подпадает ли под запрет продажа книг "иноагентов". Многие магазины начали распродавать их заранее, а некоторые ещё до вступления поправок снимали издания с полок или наносили на обложки маркировку.

В реестре "иноагентов" Минюста сейчас более 1050 физлиц и организаций. Список обновляется почти каждую неделю.