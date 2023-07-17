Крымские футбольные клубы сыграли в чемпионате России

Два футбольных клуба из аннексированного Крыма впервые сыграли в чемпионате России после запрета УЕФА на такие игры. Матчи прошли в дивизионе "Б" Второй лиги — четвёртом дивизионе системы российского футбола. Что об этом известно?

В турнире сыграли две российские команды из аннексированного Крыма. ФК "Севастополь" дома обыграл ростовский СКА (3:1). Ялтинский "Рубин" сыграл вничью на выезде с командой "Биолог-Новокубанск" из Краснодарского края. Оба матча прошли 16 июля.

Участие крымских команд в российском чемпионате было запрещено международной федерацией. После аннексии Крыма Российский футбольный союз допустил три крымские команды до участия во втором дивизионе российских турниров. В декабре 2014 года УЕФА запретил крымским командам принимать участие в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, допущенные команды были сняты с турнира.

Крым рассматривается УЕФА как "специальная зона". На полуострове был создан Крымский футбольный союз, проводящий отдельные турниры, команды из которых не попадают в еврокубки.

Крымские команды были вновь лицензированы для участия в системе российских чемпионатов после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. К этому моменту российские футбольные команды были исключены из международных турниров. Президент РФС Александр Дюков попал под санкции Великобритании, нескольких западных стран и Украины.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием исключить Россию из организаций из-за крымских клубов. Там лицензирование команд назвали "очередными противоправными действиями России в отношении украинского государства и футбола".

"Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", — сказано в сообщении на сайте УАФ.

Российские спортивные чиновники могут надеяться на лазейку в запрете УЕФА, отмечает издание Sports.ru. С этого сезона у дивизиона "Б" Второй лиги — любительский статус. Проведение любительских игр УЕФА не запрещал. В организации ситуацию на момент публикации новости предметно не комментировали, лишь напомнив о статусе крымского футбола.