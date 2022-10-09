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Крымский мост после взрыва пока закрыт для автобусов

Крымский мост, 8 октября 2022 года

Движение по автомобильной части Крымского моста после взрыва в минувшую субботу по-прежнему разрешено только для легковых автомобилей. Пассажирские автобусы и грузовики будут направляться из Керчи в аннексированном Крыму в порт "Кавказ" Краснодарского края на пароме. Об этом сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов. Он уточнил, что железнодорожная ветка работает в штатном режиме.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин вечером в воскресенье сообщил, что автомобильное движение запустили по двум уцелевшим полосам моста. С вечера субботы оно велось только по одной полосе в реверсивном режиме.

Государственное агентство ТАСС днём в воскресенье, 9 октября, сообщало, что в порту "Кавказ" скопилось около 200 грузовиков и автобусов в ожидании отправления парома на полуостров.

Также стало известно, что вагоны железнодорожного состава, загоревшиеся в результате взрыва, начали вывозить с транспортного перехода.

  • Взрыв на Керченском (Крымском) мосту, который связывает аннексированный Крым с российским Краснодарским краем, произошёл утром 8 октября. Движение на мосту полностью остановили.
  • В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Погибли 3 человека.
  • Фура, как утверждается, ехала из Краснодара. Каким образом взрывчатка попала в автомобиль, как он был взорван - пока не известно. Газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника пишет, что взрыв организовали украинские спецслужбы. Бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту. Знал ли водитель о взрывчатке в машине - непонятно, пишет газета.
  • Офис президента Украины произошедшее на переправе объяснил конфликтом между ФСБ и Минобороны России.
  • США заявили, что им "нечего добавить" по поводу случившегося.
  • В некоторых районах Крыма до 23 октября объявлен "жёлтый" уровень террористической опасности. Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста. Этим будет заниматься ФСБ. При этом в России не выдвинули пока никаких версий о произошедшем на мосту. О возбуждении дела по факту происшествия заявили в Следственном комитете. По какой статье, не уточнили, а лишь сообщили, что следователи устанавливают лиц, причастных к случившемуся.
  • Крымский мост, построенный после аннексии Крыма, стал одним из её символов. Движение по мосту открывал лично Владимир Путин. Многочисленные прокремлёвские блогеры и общественные деятели выступают с жёсткими комментариями в связи со взрывом, призывая власти наносить удары по инфраструктуре и "центрам принятия решений" Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует обращаться к гражданам в связи со взрывом на Крымском мосту. 10 октября, как ожидается, он проведёт заседание Совета безопасности, однако повестка дня не известна.

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