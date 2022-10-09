Крымский мост после взрыва пока закрыт для автобусов

Движение по автомобильной части Крымского моста после взрыва в минувшую субботу по-прежнему разрешено только для легковых автомобилей. Пассажирские автобусы и грузовики будут направляться из Керчи в аннексированном Крыму в порт "Кавказ" Краснодарского края на пароме. Об этом сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов. Он уточнил, что железнодорожная ветка работает в штатном режиме.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин вечером в воскресенье сообщил, что автомобильное движение запустили по двум уцелевшим полосам моста. С вечера субботы оно велось только по одной полосе в реверсивном режиме.

Государственное агентство ТАСС днём в воскресенье, 9 октября, сообщало, что в порту "Кавказ" скопилось около 200 грузовиков и автобусов в ожидании отправления парома на полуостров.

Также стало известно, что вагоны железнодорожного состава, загоревшиеся в результате взрыва, начали вывозить с транспортного перехода.