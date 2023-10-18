МВД России в аннексированном Крыму сообщило, что решает вопрос о лишении лицензии адвоката Алексея Ладина, защищающего политзаключенных и украинских военнопленных. Сам адвокат был задержан в середине октября в Севастополе.

У полиции нет законной возможности аннулировать лицензию адвоката. Она может обратиться за этим в региональную адвокатскую палату, где он зарегистрирован. В случае с Ладиным это Адвокатская палата Тюменской области, там о получении обращения на момент публикации не сообщали.

13 октября Ладин был задержан после обыска в его севастопольской квартиры. Суд арестовал его на 15 суток по делу о демонстрации запрещённой символики. Поводом стала ссылка в его фейсбуке на фотогалерею редакции Крым.Реалии с рисунками полизаключённого Исмаила Рамазанова. В ней эксперты углядели символику "Батальона имени Номана Челебиджихана", который Верховный суд России признал террористической организацией.

Суд также оштрафовал адвоката на 45 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии за антивоенный пост в соцсетях, в котором он поделился ссылкой на статью под названием "Сутки в столице "Русского мира" и поставил хэштег #НЕТВОЙНЕ.