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Крымскотатарский язык переведут на латиницу

Правительство Украины приняло решение перевести крымскотатарскую письменность с кириллицы на латиницу. Смена алфавита будет проходить до 1 сентября 2025 года.

Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы. Он разработан специалистами-востоковедами, языковедами и филологами в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа (признан в России экстремистской организацией и запрещён).

В правительстве отметили, что теперь крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит. Так, в частности, было в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.

Концепция развития крымскотатарского языка была одобрена украинским правительством в апреле.

До 1929 года крымские татары использовали письменность на арабской графической основе, затем – до 1938 года – использовалась латиница. В 1938 году была внедрена кириллица.

В начале 1990-х годов крымские татары стали постепенно переходить на латиницу. Правозащитники отмечали, что после аннексии Крыма Россией в 2014 году процесс смены алфавита замедлился. Государственными языками полуострова являются русский, украинский и крымскотатарский. Согласно российскому законодательству, алфавиты государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы.

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